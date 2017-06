ZAPOMNIANA DROGA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ?

W okresie zimowym ulica Basztowa wielu mieszkańcom naszego miasta, zwłaszcza rodzicom i ich pochiechom, kojarzy się z wyprawami na sanki. W ciągu roku jednak, pomimo potencjalnych możliwości, zdaniem naszego rozmówcy teren nie jest wykorzystany.

Wiosną "lodowisko błotne", zimą prawdziwe lodowisko. To dwa oblicza ulicy Basztowej w Środzie Śląskiej. Ulicy, która jak mówi Hetman, mieszkaniec naszego miasta, została już zupełnie zapomniana.

- Już kilka razy w ciągu trzech, czterech lat byłem w sprawie ulicy w gminie. Jednak bezskutecznie - mówi nasz rozmówca.

O czym mowa? O nierównościach, dziurach i kiepskiej kondycji drogi na ulicy Basztowej. Już od kilku lat trwa walka Hetmana o wyrównanie drogi, tak by okoliczni mieszkańcy w sposób komfortowy mogli z niej korzystać. Okazuje się jednak, że to walka z wiatrakami. Kolejne rozmowy kończą się jedynie na obietnicach, a droga jak była dziurawa, tak jest nadal.

- Teraz jest jeszcze w miarę do wytrzymania, bo jest mróz. Ale kiedy przyjdzie wiosna, na ulicy jest jedno lodowisko błotne. Ciężko przejechać drogą ze względu na dziury. Droga w ogóle nie jest zasypywana. Nikt tu nie zagląda - mówi Hetman. - Kiedy wymyję moje auto, a następnie przejadę ulicą na podwórko, ono ponownie jest brudne - dodaje mężczyzna.

Prośba o niesort

W ciągu kilku lat Hetman kilkukrotnie prosił w Urzędzie Miejskim w Środzie Śl. o wyrównanie drogi.

- Tu z przodu ulicy jeszcze teren jest w miarę równy i wygląda, jakby kiedyś żwir w tym miejscu był wysypywany, jednak idąc dalej w stronę murów, jest coraz gorzej - mówi Hetman pokazując nierówności występujące na drodze.

Kilkukrotnie z innymi mieszkańcami ulicy na własny koszt przywozili żwir i wysypywali na drogę, by w ten sposób wyrównać jej powierzchnię. Problemem, jak podkreśla mężczyzna, jest również oświetlenie ulicy i terenów wokół murów. Mała ilość lamp i ich awaryjność sprawia również, że wieczorem teren bywa niebezpieczny. Jak podkreślają niektórzy mieszkańcy naszego miasta, po zmroku raczej należy unikać przebywania w tej okolicy.

- Czasem w to miejsce przyjeżdżają Niemcy. Robią sobie zdjęcia na tle murów. Tylko, że to dla nas wstyd, bo teren jest zaniedbany. Wszędzie jest koszone, ale teren wokół murów już koszony nie jest. A przecież można byłoby zrobić tu spacerniak - wskazuje teren Hetman. - Wielu ludzi spaceruje tu z psami, rodziny przychodzą z dziećmi. To doskonały teren do wykorzystania na ścieżkę rowerową czy miejsce dla coraz większej liczby osób, które biegają. Nie mówię, żeby tu robić jakieś cuda, ale widziałem kiedyś podobne miejsce w Dzierżoniowie, gdzie wokół murów wykonano spacernik - opowiada mieszkaniec naszego miasta.

Nasz rozmówca dodaje, że jeszcze jakiś czas temu pojawiały się pomysły na wykorzystanie terenu wokół murów obronnych, które w tej chwili niszczeją, ale sprawa ucichła. A szkoda.

Urząd Miejski odpowiada: będzie niesort

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Środzie Śl. poinformowali nas, że po zakończeniu zimy, wraz z nadejściem cieplejszych dni, na drodze przy ulicy Basztowej w Środzie Śl. zostanie wysypany niesort kamienny w celu wyrównania drogi, a tym samym poprawienia doraźnie komfortu poruszających się nią kierowców.

- Jeśli chodzi o kwestię oświetlenia drogowego, to prosimy mieszkańców o zgłaszanie ewentualnych problemów bezpośrednio w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego - podkreśla Marta Wilczyńska, asystentka burmistrza Środy Śląskiej.

A co Wy sądzicie o pomyśle zagospodarowania terenu? Do sprawy ulicy Basztowej z pewnością będziemy wracać.

Iza Szczygieł Fot. isz