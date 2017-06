WARSZTAT TO ICH DRUGI DOM - TO OSTOJA!

Uczestnicy Warsztatu spotykają się codziennie. Pod okiem terapeutów uczestniczą w zajęciach w pięciu zróżnicowanych pracowniach. Uczą się samodzielności i pracy doskonaląc swoje umiejętności.

Podczas spotkania w Warsztacie Terapii Zajęciowej Ostoja w Środzie Śl. uczestnicy zajęć dają się poznać jako osoby otwarte, uśmiechnięte i pełne energii. Piotrek, Tomek, Czesław, Janek, Ania, Dawid, Agatka. Każde z nich ma swoją pasję i swoje marzenia. Dzięki zajęciom w Warsztacie nie tylko mają szansę na rozwój, ale również na zdobycie umiejętności społecznych. W ramach praktyk zawodowych nabywają również umiejętności zawodowe niezbędne w pracy.

- Dzięki zajęciom, wyjściu na miasto, czują się znacznie pewniej. Najgorszy jest lęk przez nieznanym - mówi Marcin Babik, jeden z terapeutów. - Większość uczestników Warsztatu mieszka poza Środą. W swoich miejscowościach są najczęściej ograniczeni w swoich domach, czy pokojach. Tu mają szansę na usamodzielnienie się - dodaje Małgorzata Dybowska, terapeuta Pracowni Arteterapii i Rękodzieła.

Pracownia Arteterapii i Rękodzieła

W prowadzonej przez Małgorzatę Dybowską pracowni sześciu przydzielonych uczestników doskonali swoje umiejętności plastyczne. Jak podkreśla Małgorzata - udział w konkretnej pracowni mogą zadeklarować sami uczestnicy poprzez ustną lub pisemną prośbę.

Kiedy odwiedzam pracownię, uczestnicy tworzą obrazy, które mają być przekazane na licytację przeprowadzoną podczas Balu Charytatywnego w parafii św. Andrzeja. Uwagę przykuwa piękny obraz wykonany przez Dawida. Jak się okazuje w trakcie rozmowy, Dawid posiada nie tylko talent plastyczny, ale również taneczny. Uzdolniony muzycznie jest również laureatem 1. miejsca w Dolnośląskim Konkursie Tanecznym Osób Niepełnosprawnych

w Jaworze.

- Malujemy tu obrazy i w zależności od tego, jakie w ciągu roku mamy wydarzenia, wystawy, czy okolicznościowe akcje, przygotowujemy się do nich artystycznie. W naszych działaniach artystycznych podporządkowujemy się do naszego kalendarium. Podczas zajęć uczestnicy uczą się dobierać kolory, czy uzyskiwać dany kolor metodą prób i błędów - mówi Małgosia.

Zarówno w pracowni Arteterapii, jak i w pozostałych czterech ćwiczone są cechy przydatne w pracy. Każdy dzień rozpoczyna się wpisaniem przez uczestników na listę obecności, a także założeniem odzieży roboczej. Każdy z uczestników zobligowany jest również do dbania

o porządek, wykonywania powierzonych mu obowiązków, wybrania tematyki działań, a także zaplanowania działania i wykonania go od początku do końca.

- Równie istotne jest uporządkowanie i podsumowanie działań, a także ocena mocnych i słabych stron. To ważne, aby oprócz rehabilitacji społecznej nasi uczestnicy rozwijali umiejętności stricte zawodowe - wyjaśnia terapeutka.

Pracownia Ogrodniczo-Porządkowa

Tuż naprzeciwko Arteterapii znajduje się Pracownia Ogrodniczo-Porządkowa

prowadzona przez terapeutę, Elżbietę Sendykę. W sali spotykam jej trzech uczestników - Gosię, Janka i Sylwka.

- Tutaj zajmujemy się kwiatami, dbamy o czystość i porządek. Rano zawsze sprawdzamy czy kwiaty są podlane, zamiatamy korytarz i dbamy o czystość w łazienkach. Dbamy też o porządek w warsztacie i na zewnątrz - mówi Janek.

Piękne kwiaty na zewnątrz budynku, ukwiecone korytarze warsztatu i porządek, jaki panuje, to w dużej mierze zasługa uczestników pracowni, którzy w okresie wiosennym dbają również o porządek przez budynkiem.

Pracownia techniczna

W Stowarzyszeniu Ostoja pracownia techniczna jest pracownią dopiero raczkującą. Jak opowiada Marcin Babik, prowadzący ją terapeuta, po analizie przeprowadzonej

z kierownikiem placówki, Anetą Wawrzyniak, pracownia powstała z potrzeby uczestników zajęć wykazujących duże zainteresowanie narzędziami i majsterkowaniem.

Kiedy przychodzę na zajęcia m.in. Piotrek, Przemek, Czesław szlifują drewniane serca, które otrzymają uczestnicy Charytatywnego Balu Parafialnego. Wyszlifowanych mają już sześćdziesiąt sztuk. Drugie tyle jeszcze przed nimi. Jak sami mówią, szlifowanie papierem ściernym sprawia im dużą frajdę. Niektórzy z nich, jak Janek czy Piotrek w warsztacie używają wiertarki lub innych elektrycznych narzędzi. Oczywiście zawsze pod okiem Marcina.

- Praca przystosowana jest zawsze do możliwości. Każdy czuje się potrzebny. Uczestnicy uczą się czynności naprawczych, remontowych, rozwijają swoje zdolności manualne, koordynację wzrokową. Uczą się również zasad bezpiecznej pracy - mówi Marcin Babik. - Sukcesywnie kupujemy też nowe materiały i narzędzia. A każda nowa maszyna, to wielkie wydarzenie. Czytamy instrukcję, czytamy informacje o bezpieczeństwie - dodaje.

Jednak narzędzi wciąż brakuje. Zarówno terapeuci, jak i sami podopieczni mają głowy pełne planów i pomysłów, a przy tym nieskrępowaną wyobraźnię. O czym mogliśmy się przekonać w grudniu oglądając w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej wspaniałe, wyjątkowe i niepowtarzalne przedmioty użytku codziennego przygotowane przez uczestników. Jedyne co ich ogranicza, to brak niezbędnych maszyn i narzędzi.

Pracownia Umiejętności Społecznych i Przygotowania Zawodowego

Kochająca pisać i marząca o wydaniu własnej książki Ania w ramach zajęć w pracowni uczestniczyła w sześciomiesięcznych samodzielnych praktykach w Bibliotece Pedagogicznej w Środzie Śl. W czasie praktyk samodzielnie stworzyła stronę biblioteki, a następnie ją prowadziła zamieszczając treści związane z funkcjonowaniem placówki.

W ramach zajęć w pracowni prowadzonej przez terapeutę Emilię Sipowicz poza praktykami w Bibliotece Pedagogicznej uczestnicy współpracują już od trzech lat z Muzeum Regionalnym w Środzie Śl., a także z hotelem Hellon, czy Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Miękini.

Pracownia ma na celu wyrobienie umiejętności stricte zawodowych w terenie i umiejętności społecznych. Jak opowiada Marcin Babik, uczestnicy w ramach zajęć odwiedzają urzędy, robią zakupy, wyszukują seanse i organizują wyjścia do kina. Jak podkreślają razem z Małgorzatą Dybowską, w Warsztacie każda pracownia jest ze sobą powiązana. W przypadku choćby organizacji wystawy każda z pracowni odpowiedzialna jest za inny zakres pracy. Razem uzupełniają się tworząc sprawnie działający organizm.

Pracownia Gospodarstwa Domowego

To tutaj powstają przepyszne ciasta i ciasteczka, smaczne i zdrowe soki.

Uczestnicy zajęć tworzą też własne przetwory, które następnie trafiają jako prezenty dla najbliższych. Agatka, która akurat z terapeutką Esterą Waśków ozdabia słoiki z przetworami, nie kryje swojego zachwytu pracownią. Zdaniem terapeutki, Agata to urodzona gospodyni. Bardzo dużo potrafi i angażuje się we wszystkie działania.

Basia, druga z obecnych w pracowni dziewczyn, z kolei prasuje. Cicha i spokojna, podobnie jak Agata, lubi spędzać wolne chwile właśnie tutaj.

- W naszej pracowni robimy praktycznie wszystko: począwszy od prasowania, gotowania, po robienie zakupów, planowanie czy obsługa uroczystości - mówi Estera Waśków. - Chodzi o to, żeby potrafili sobie na co dzień poradzić. Poza zajęciami z nami mają również zajęcia z rehabilitantem, zajęcia z psychologiem i zajęcia na basenie - wylicza.

Dzięki pracy i wytrwałości poza własnymi uroczystościami i wydarzeniami uczestnicy Pracowni Gospodarstwa Domowego przygotowują catering na wiele wydarzeń organizowanych w muzeum. Choć jeszcze niedawno, jak mówią, zaczynali od zera z obawami i stresem. Przez ten czas nabyli doświadczenia i odwagi. A obsługa wernisażu, czy imprezy nie jest już dla nich żadnym problemem.

Warsztaty kulinarne i budżetowe

W Warsztacie Terapii Zajęciowej bardzo duży nacisk kładzie się na umacnianie samodzielności uczestników zajęć. Służyć temu mają treningi kulinarne, dzięki którym uczą się samodzielnego przygotowywania posiłków. A także warsztaty budżetowe, dzięki którym nie tylko poznają wartość pieniądza, ale także nabywają umiejętności planowania i gospodarowania posiadanymi środkami.

Z pewnością dzięki zaangażowaniu terapeutów i samych uczestników mają szansę na choć częściową realizację swoich marzeń, a także rozwijanie swoich pasji.

Iza Szczygieł Fot. isz