PRZEDSTAWIAMY: XEOS

Jeśli na dniach podpisana zostanie decyzja środowiskowa, inwestycja spółki Xeos wejdzie w kolejną fazę. Jakie będą etapy inwestycji, jakie silniki będą serwisowane w zakładzie, jakich pracowników szuka inwestor i gdzie aplikować na wolne stanowiska, o tym rozmawialiśmy ze Stefanem Schmuckiem, dyrektorem operacyjnym spółki Xeos.

Podczas wyboru lokalizacji dla Państwa inwestycji brano pod uwagę trzy. Dlaczego Państwa wybór padł na Środę Śląską. Jakie czynniki zadecydowały o takim wyborze?

Rozpatrywaliśmy trzy lokalizacje w Europie Środkowo-Wschodniej: Środę Śląską, Rzeszów i Czechy. Pod uwagę brane były również Filipiny. Sam wybór ostatecznej lokalizacji był procesem dość długim i skomplikowanym, podczas którego obowiązywała nas poufność. Ostatecznie wygrała Środa Śląska. Aspektów, które wpłynęły na nasz wybór było kilka: kapitał ludzki, sama lokalizacja, korzystne połączenia drogowe z Europą, a także infrastruktura. Ostatnim, równie ważnym czynnikiem, była prężnie rozwijająca się gospodarka zarówno w gminie, jak i w całym regionie. Podsumowując, Środa Śląska w pełni odpowiadała naszym potrzebom.

Podczas konferencji, jaka miała miejsce 24 stycznia w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej podkreślano zalety i korzyści, jakie inwestycja przyniesie nie tylko dla naszej gminy, ale i województwa. Czy mógłby Pan opowiedzieć o nich?

Korzyści rzecz jasna jest wiele. Najważniejszą są oczywiście nowe miejsca pracy - zakładamy, że ok. 30% zatrudnionych będzie pochodzić ze Środy Śląskiej i okolic. Drugim ważnym aspektem są podatki. Środki te będą mogły zostać wykorzystane przez gminę – na szkoły, przedszkola, infrastrukturę, projekty socjalne, kulturalne, a także sportowe. Również lokalni przedsiębiorcy są bardzo zainteresowani współpracą z nami. Jesteśmy przekonani, że nasza inwestycja przełoży się na rozwój średzkich firm, a przez to na dobrą koniunkturę w całej gminie. Z pewnością Środa Śląska jako gmina rozwinie się jeszcze bardziej i odczuje to każdy z mieszkańców. Chcemy także bezpośrednio zaangażować się w życie gminy, być po prostu dobrym sąsiadem: wspierać lokalne inicjatywy, włączać się w ważne dla mieszkańców wydarzenia, rozwijać wolontariat.

Inwestycja ma przebiegać w dwóch etapach. Kiedy rozpocznie się pierwszy z nich i jaki będzie jego zakres?

Pierwszy etap, który według naszych założeń rozpocznie się w czerwcu tego roku i zakończy w drugiej połowie 2018, zakłada wybudowanie głównego budynku zakładu, budynków socjalnych oraz biur.

Jak będzie przebiegał etap drugi i na kiedy planowany jest termin zakończenia inwestycji?

Druga faza to budowa komory testowej. To długofalowa inwestycja trwająca około dwóch lat. Jej zakończenie przewidujemy na drugą połowę 2020 roku.

Jakie silniki będą serwisowane na terenie zakładu?

Będziemy serwisować silniki najnowszej generacji, zarówno znajdujące się w użyciu jak i oddawane do eksploatacji. Wszystkie silniki serwisowane w zakładzie uznawane są przez specjalistów branży lotniczej jako silniki przyjazne środowisku, ponieważ wytwarzają mniej spalin i zużywają mniej paliwa.

Przeciwnicy inwestycji podnoszą przede wszystkim kwestię jej wpływu na środowisko – boją się zanieczyszczonego powietrza, wody, hałasu...

Przygotowaliśmy dla mieszkańców gminy materiały informacyjne, które już w przyszłym tygodniu znajdą się w ich skrzynkach pocztowych. Na pewno wyjaśnią wiele wątpliwości, odpowiedzą na najważniejsze pytania – również te wynikające z troski o ekologię. Nasza inwestycja jest bezpieczna – będziemy ściśle przestrzegali norm obowiązujących w Polsce w każdym aspekcie: magazynowania paliwa, gospodarki wodno-ściekowej, emisji gazów do atmosfery, poziomu hałasu. Tutaj nikt nie zamierza oszczędzać.

Dużo mówi się również o powierzchni, na której znajdować się będzie zakład. Jak wiadomo tylko część działki będzie zagospodarowana. Pojawiają się pytania, na co zamierzają Państwo przeznaczyć resztę wolnej przestrzeni? I czy nie jest przypadkiem tak, że z czasem zakład zostanie rozbudowany, a ilość serwisowanych silników będzie zwiększona?

Około 40% terenu będzie obsadzone drzewami i krzewami, a więc będą to tereny zielone. Nie mamy planów na rozbudowę zakładu czy zwiększenie liczby serwisowanych silników.

Z jednej strony pojawiają się protesty i sprzeciwy wobec inwestycji, z drugiej jednak strony rozpoczęli Państwo procesy rekrutacyjne, o których informowaliśmy. Zaraz po publikacji informacji na naszym portalu pojawiało się wiele głosów i pytań o szczegóły rekrutacji. Jak Państwo odbierają taką dwubiegunowość w odbiorze Waszej firmy?

Szanujemy to, że ktoś może mieć odmienne zdanie. Przy każdej nowej inwestycji pojawia się grupa przeciwników. Zleciliśmy zewnętrznej agencji TNS przeprowadzenie badania opinii publicznej i nastrojów społecznych. Okazało się, że niemal 80% mieszkańców gminy Środa Śląska popiera inwestycję, a tylko 8% jest jej przeciwnych. Pozostałe 12%, to grupa osób niezdecydowanych. Jestem przekonany, że nasza broszura rozpoczynająca szerszą kampanię informacyjną przynajmniej częściowo rozwieje ich wątpliwości. Chcemy przekonać mieszkańców, że Xeos to bezpieczna inwestycja, która w perspektywie długofalowej przyniesie gminie i jej mieszkańcom duże korzyści.

Stowarzyszenie Ekologiczna Wieś, które od początku sprzeciwia się budowie zakładu w naszym mieście zorganizowało w tym tygodniu kolejny protest. Opóźnia się również termin wydania decyzji środowiskowej. Czy takie działania zniechęcają Państwa do zlokalizowania inwestycji w naszym rejonie? Czy raczej mobilizują?

Działamy. Mamy plan i go realizujemy. Mamy nadzieję, że na dniach zostanie wydana decyzja środowiskowa i w połowie roku będziemy mogli rozpocząć prace.

Rekrutacja i szkolenia

W swoich wypowiedziach deklarowali Państwo przeznaczenie 15 mln euro na budowę specjalistycznego centrum szkoleniowego we Wrocławiu. W lutym tego roku miały się rozpocząć pierwsze szkolenia pracowników? Czy tak się stało? Jak wygląda szkolenie?

Zdajemy sobie sprawę, że praca w naszym zakładzie wymaga specjalistycznych umiejętności, dlatego zakładamy długofalowe szkolenie pracowników. Składa się ono z intensywnego kursu języka angielskiego, z naciskiem na słownictwo branżowe, po którym następują części teoretyczna i praktyczna. Dwie grupy mechaników już się szkolą. Na razie uczą się w naszych biurach, ale już w kwietniu trafią do nowego specjalistycznego centrum szkoleniowego. Wśród szkolących się osób są już dwie osoby ze Środy Śląskiej. Dwie kolejne już podpisały kontrakty i rozpoczną szkolenie w kolejnych turach.

Podczas wyjazdów studyjnych do zakładu w Arnstadt podkreślane były kwestie bezpieczeństwa i troski o pracowników. Czy pracownicy zatrudnieni w średzkim zakładzie będą mogli liczyć na świadczenia socjalne. Jeśli tak, na jakie?

Z pewnością największą korzyścią jest stabilna praca i długofalowa perspektywa zatrudnienia. Nasi pracownicy mogą liczyć na konkurencyjne wynagrodzenie, atrakcyjne pakiety socjalne, karnety sportowe, ubezpieczenie na życie, prywatną opiekę medyczną. Stawiamy na kulturę pracy opartą na zapewnieniu pracownikom rozwoju zawodowego, bezpieczeństwa, wsparcia, dobrej organizacji pracy, zgranego i trwałego zespołu. Ważna jest także możliwość pracy z najnowszymi technologiami i szansa na rozwój w międzynarodowych strukturach.

Nadal wpływają do nas zapytania o sposób i miejsce rekrutacji? Czy moglibyśmy jeszcze raz przybliżyć mieszkańcom temat rekrutacji i osoby, do której mogą zgłaszać się ze swoimi pytaniami?

Wszystkie informacje znajdują się na stronie www.xeos.aero. Publikujemy tam też aktualne oferty pracy. Aplikacje można wysyłać również drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Czekamy!

