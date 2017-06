OSIEDLE SOCJALNE W ŚRODZIE ŚL. - OPINIA CZYTELNIKA

Szanowni Państwo, z uwagą obserwuję doniesienia w postaci „wrzawy medialnej”, jako tematu zastępczego, związanego z budową osiedla mieszkań socjalnych we Środzie Śląskiej, w szczególności zaś uwag krytycznych, dotyczących sposobu ogrzewania mieszkań.

1. W naszym społeczeństwie mamy znaczną ilość osób o niskich dochodach – zagrożonych społecznym wykluczeniem. Uwzględniając kondycje finansową tejże grupy ludzi, zaprojektowano Bezpieczne Osiedla z mieszkaniami socjalnymi, a w nich trzony kominowe oraz kuchnie węglowe pozwalające niedrogo ogrzać mieszkanie, przygotować strawę oraz ciepłą wodę użytkową do celów higienicznych. W tych warunkach rozwiązanie to jest rozwiązaniem optymalnym.

2. Prawidłowo eksploatowany piec węglowy powoduje tylko nieznaczne zanieczyszczenia powietrza. Znamy inne instalacje codziennego użytku, które emitują groźniejsze zanieczyszczenia w większej ilości. Są one w pobliżu Państwa. Nie protestujecie w związku z ich istnieniem. Użytkujmy piece w sposób prawidłowy.

3. Konstrukcja Bezpiecznych Osiedli została tak zaprojektowana aby zapewnić maksymalną izolacyjność termiczną. Czy wiecie Państwo którędy ucieka najwięcej ciepła? Przede wszystkim przez okna. Ich współczynnik przenikalności termicznej jest zdecydowanie mniejszy niż ścian. Nic nie pomoże stawianie metrowych murów, zmiana formy bryły. Ciepło i tak ucieknie. Ściany i bryła Bezpiecznego Osiedla są tak zaprojektowane aby bilans ciepła był jak najkorzystniejszy.

4. Z praktyki wynika, iż w sytuacji gdy w budynku z mieszkaniami socjalnymi zainstalowane są kuchnie elektryczne lub gazowe, w momencie gdy media je zasilające zostają odcięte, lokatorzy stawiają w mieszkaniu „kozę” (prosty piec węglowy). W efekcie dochodzi do pożarów i zaczadzeń. Aby zapobiegać takim zdarzeniom, każde mieszkanie wyposażone jest w trzon kominowy oraz kuchnie węglową.

5. Kształt osiedla również nie został zaprojektowany przypadkowo. Jest on optymalny w stosunku do funkcji, jaką osiedle to ma pełnić. Zwróciliście Państwo uwagę na rodzaj materiału ściennego czy konstrukcje stropu? Wskażcie lepsze rozwiązanie.

6. Konstrukcja i kształt budynków kreować mają pożądane zachowania mieszkańców Bezpiecznych Osiedli. Ze względu na wybraną formę, czynią to doskonale. Bryła, w takiej formie, kreuje pożądane zachowania, umożliwia m.in. personalne strefowanie, co jest niezwykle ważne w sytuacji prowadzenia działalności resocjalizacyjnej.

7. Budynek jest energooszczędny. Ze względu na formę obiektu, zastosowano pewne rozwiązania termoizolacyjne. Istnienie tych powoduje, że do ogrzania mieszkania potrzebna jest niewielka ilość ciepła. Duże powierzchnie ścian szczytowych rekompensuje zastosowanie bloczków Ytong Energo. Zważyć należy, iż najwięcej ciepła uchodzi przez okna. Współczynniki przenikalności termicznej tych, daleko odbiegają od wielkości jakie wynikają z zastosowania bloczków Ytong Energo.

8. Budynek jest bezobsługowy. W kraju stoi 31 Bezpiecznych Osiedli. Pierwsze powstało w Krapkowicach w roku 2008. Bez remontów bieżących i średniookresowyh eksploatowane jest do dzisiaj. Konstrukcja jak i termoizolacja spełniły wszystkie pokładane oczekiwania funkcjonalne. Przyjęte założenia sprawdziły się w 100%. Mieszkają w nich szczęśliwi ludzie. Na terenie Dolnego Śląska stoi kilka Bezpiecznych Osiedli: w Bolkowie, w Chocianowie, Trzebnicy. Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, na terenie Dolnego Śląska, wybudowała 6 takich budynków. Można przyjrzeć się ich konstrukcji oraz eksploatacji. Wnioski z tej obserwacji potwierdzą racjonalność decyzji podjętej przez władze Środy Śląskiej.

Każdemu wójtowi lub burmistrzowi, który decyduje się na budowę mieszkań socjalnych należy się największy szacunek, bowiem uruchomienie takiej inwestycji i eksploatacja lokali socjalnych jest jednym, wielkim pasmem kłopotów. Mimo tego ludzie ci starają się w jakiś sposób wesprzeć mieszkańców swojej gminy, którzy nie mają i mieć nie będą innej możliwości zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych. Zważyć również należy, iż tego typu przedsięwzięcie nigdy nie sprzyja i nie będzie sprzyjać ugruntowaniu ich lokalnej pozycji politycznej. W związku z tym należy wspierać tego typu inicjatywy, a nie zniechęcać innych do ich prowadzenia. Liczę na to, iż w Państwa kolejnych publikacjach ten ton będzie wiodącym.

Na koniec proponuję następujące rozwiązanie: niech władze tego kraju zapewnią, każdemu mieszkańcowi (w celach bytowych) nieograniczony, darmowy dostęp do energii elektrycznej, wytwarzanej w ekologiczny sposób. Rozwiąże to wszystkie problemy związane z ogrzewaniem pomieszczeń, przygotowaniem strawy czy zapewnieniem ciepłej wody użytkowej. I powiem więcej. Zlikwiduje lokalne paleniska. Stać nas na to. Technicznie jest możliwe i społecznie korzystne. Nie zostanie jednak zaakceptowane przez tych, którzy korzyści czerpią z ubóstwa obywateli tego kraju. Czy i Państwo do nich należycie? Jeśli nie, powalczymy wspólnie o takie rozwiązanie?



Wojciech Kapuścik

Przewodniczący Fundacji „Przyjaciel Gminy”