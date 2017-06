W TROSCE O JAKOŚĆ POWIATOWYCH DRÓG

Od dłuższego czasu drogi powiatowe są przedmiotem szczególnej uwagi ze strony władz powiatu średzkiego. Nowy sprzęt, remonty nawierzchni, ścieżki rowerowe – wszystkie te działania powinny cieszyć użytkowników dróg.

Nowy sprzęt

Pierwszym znaczącym zakupem był samochód średni DAF wyposażony w pług oraz piaskarko-posypywarkę. Zakup udało się zrealizować dzięki tańszej niż zakładano Akcji Zima oraz oszczędnościom poprzetargowym z inwestycji Powiatu. Nowy nabytek, wraz z wcześniej zakupioną przyczepą, kosztował Powiat 500 tys. zł.

Rok temu Służba Drogowa wzbogaciła się o remontera drogowego, inaczej zwanego patcherem. Nowy sprzęt znacznie „odmłodził” park maszynowy służby drogowej. Stary patcher miał już blisko trzydzieści lat, a naszym drogowcom służył jedenaście. Działania drogowców usprawnił również zakup ramienia wysięgnikowego i głowicy do koszenia poboczy i rowów. Ramię to wykorzystywane jest również do odmulania rowów i przycinania krzaków. Z myślą o ścieżkach rowerowych zakupiono traktorek do odśnieżania. Za te zakupy Powiat zapłacił 260 tys. zł.

Inwestycje 2016

W 2016 roku powiat zrealizował dwie drogowe inwestycje z wykorzystaniem środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W gminie Kostomłoty zmodernizowano drogę nr 1606D Lisowice-Chmielów, a w Gminie Miękinia 5,5 kilometrowy odcinek Mrozów-Wojnowice-Wilkostów. Obie inwestycje kosztowały ponad 9 ml zł, czego Powiat zapłacił prawie 3 mln zł. Z kolei dzięki partnerstwu z Gminą Środa Śląska udało się przebudować nawierzchni drogi powiatowej nr 2061 D na odcinku Święte-Przedmoście (koszt zadania 300 tys. zł).

Ciekawą inicjatywą Powiatu w 2016 roku była ścinka poboczy na odcinkach dróg powiatowych wraz z wywozem urobku, realizowana we współpracy z gminami powiatu. Pierwszą umowa objęła dziewiętnaście odcinków o łącznej długości 42 km. Oszczędności poprzetargowe pozwoliły na realizację kolejnych jedenastu odcinków.

Rok 2017

W tym roku drogi powiatowe również będą traktowane priorytetowo. Niedawno podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej Rakoszyce-Cesarzowice wraz z chodnikami i ścieżką rowerową Rakoszyce-Kulin. Wykonawcy już przekazano plac budowy, a cała inwestycja powinna zakończyć się 31 sierpnia. Jej koszt to ponad 4 320 tys. zł 50% tej kwoty sfinansuje państwo w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, a pozostałą część Powiat i Gmina Środa Śląska. Na dniach zostanie wyłoniony wykonawca przebudowy drogi powiatowej Szymanów-Zawadka. Wartość tego zadania to 2,3 mln zł, a dofinansowanie w wysokości 63,64% zł będzie pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rok 2017 to również zakupy inwestycyjne. W chwili obecnej trwa przetarg na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego z podwójną kabiną, który znacznie usprawni pracę naszych drogowców. W budżecie powiatu przeznaczono na to 110 tys. zł.

„Dzieje się dużo, a będzie więcej”

– W temacie inwestycji drogowych dzieje się naprawdę dużo, a będzie jeszcze więcej, bo zdajemy sobie sprawę, że to ważny temat dla wielu mieszkańców. Niedługo zaczną się najważniejsze drogowe inwestycje. Wykonawcą pierwszej będzie Berger Bau, drugiego poznamy na dniach. Dwa inne wnioski czekają na rozstrzygniecie. Pierwszy złożony do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczy przebudowy mostu w Ujeździe Górnym, wartość tego zadania to prawie 600 tys. zł. Drugi - dwóch ścieżek rowerowych Ciechów-Cesarzowice oraz Zabłoto-Kostomłoty. Jego wartość to 2 250 tys. zł. Wyniki tego naboru poznamy w czerwcu, niemniej wierzymy, w pomyślne rozstrzygnięcie. Nie mogę nie wspomnieć też o ścieżce rowerowej Cesarzowice-Kulin, na którą staramy się pozyskać środki oraz realizowanym w partnerstwie z gminami powierzchniowym utrwaleniu kilkunastu kilometrów dróg wraz ze ścinką poboczy – mówi wicestarosta Grzegorz Pierzchalski.

Ogółem wydatki inwestycyjne Powiatu w 2017 roku wniosą 14,6 mln zł, z czego na drogi zostanie przeznaczonych 11 mln zł. Jak widać Powiat zintensyfikował swoje działania odnośnie dróg, a wszystko po to aby jeździło się po nich lepiej i bezpieczniej.

