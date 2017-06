JEDNAK NIE BĘDZIE SZKOŁY W UJEŹDZIE GÓRNYM

Zgodnie z zapowiedzą przedstawiamy stanowisko władz gminy Udanin w sprawie likwidacji szkoły w Ujeździe Górnym. Przypomnijmy, że rodzice chcieli, by w budynku obecnego gimnazjum utworzono szkołę podstawową.

„W dniach 6 i 7 lutego 2017 r. w szkołach w Udaninie i w Ujeździe Górnym odbyły się zebrania poświęcone zmianom jakie wprowadza reforma oświaty. Pod ocenę mieszkańców poddano propozycję utworzenia jednej szkoły podstawowej w gminie Udanin. Na zebraniu w Ujeździe Górnym mieszkańcy jednoznacznie opowiedzieli się za utworzeniem drugiej szkoły podstawowej w miejsce likwidowanego gimnazjum. Potrzeba rozważenia opinii zgłoszonych na zebraniu w Ujeździe Górnym była bezpośrednią przyczyną złożenia przez Wójta wniosku o wycofanie projektu uchwały na sesji Rady Gminy.



Powołana została Zarządzeniem Wójta Komisja do wypracowania projektu sieci szkół publicznych na terenie gminy Udanin, w skład której weszli przewodniczący rad rodziców przy Szkole Podstawowej w Udaninie i Gimnazjum w Ujeździe Górnym, przedstawiciele Rady Gminy i Urzędu Gminy, przedstawiciele związków zawodowych ZNP i NSZZ Solidarność oraz dyrektorzy szkół.

Komisja uznała, że należy umożliwić każdemu rodzicowi dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej wypowiedzenie się, którą szkołę wybrałby dla dziecka jeżeli w gminie Udanin byłoby ich dwie tj. w Udaninie i w Ujeździe Górnym. Wyniki ankiety w 11 miejscowościach były jednogłośne, w 7 kolejnych miejscowościach było tylko 1 lub 2 głosy przeciwne.

Według wyników ankiety szkołę podstawową w Ujeździe Górnym wskazali rodzice dzieci

z Ujazdu Górnego, Ujazdu Dolnego, Karnicy, Jarostowa i Sokolnik. Rodzice dzieci z pozostałych 15 miejscowości wskazali szkołę podstawową w Udaninie. Komisja rozpatrywała też skutki przyjęcia jednego z wariantów zakładających jedną lub dwie szkoły podstawowe w gminie.

Wariant z dwoma szkołami wskazywał na wyższe koszty ich utrzymania. Utworzenie drugiej szkoły w Ujeździe Górnym doprowadziłoby do zwolnienia 8 nauczycieli w Udaninie. W budynku szkolnym w Udaninie z 19 sal lekcyjnych aż 10 sal lekcyjnych musiałoby zostać wyłączonych z eksploatacji. Członkowie Komisji wyrazili indywidualne opinie co do kształtu sieci szkół w gminie Udanin. Większość z nich opowiedziała się za rozwiązaniem zakładającym utworzenie tylko jednej szkoły podstawowej w gminie.



W dniu 6 marca Rada Gminy Udanin podjęła uchwałę tworzącą jedną szkołę podstawową w gminie. W roku szkolnym 2017/2018 z mocy ustawy zlikwidowana zostanie pierwsza klasa gimnazjum, a pozostałe dwie klasy będą kontynuowały naukę w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym. Uczniowie z VI klasy szkoły podstawowej będą kontynuowali naukę w VII i VIII klasie w Szkole Podstawowej w Udaninie. W roku szkolnym 2018/2019 pozostanie tylko III klasa gimnazjum, która zostanie przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Udaninie.



Przyjęte rozwiązanie należy określić jako mniejsze zło. Podejmowane ostatnio reformy oświatowe tworzą w gminie nowe nieistniejące wcześniej problemy. Cofnięcie sześciolatków do przedszkola spowodowało, że Przedszkole w Ujeździe Górnym jest przepełnione. Reforma oświaty zabiera z gminy jeden rocznik uczniów do szkół średnich w miastach razem z należną uczniowi subwencją oświatową, nie dając nic Gminie w zamian. Zostawia za to problem co zrobić z 10-ma pustymi salami lekcyjnymi jak nie w Ujeździe Górnym to w Udaninie, bez względu na przyjęte rozwiązanie.



Nie można odbierać rodzicom prawa do walki o szkołę w swojej miejscowości, ale takie samo prawo mają również rodzice z innych miejscowości i ich głos zasługuje na uwagę w równym stopniu.

Obie placówki szkolne pochłonęły na przestrzeni lat znaczne środki finansowe dzięki czemu są to obiekty w bardzo dobrym stanie i bardzo dobrze doposażone. Stąd trudno sobie wyobrazić aby można było dopuścić do zmarnowania tego naszego majątku. Wyłączone przez reformę oświaty z użytku na cele oświaty budynki na pewno będą zagospodarowane aby dalej mogły służyć naszym mieszkańcom.

Niepodejmowane były dotąd w tym zakresie żadne ustalenia. Obie szkoły będą funkcjonować jako szkoły jeszcze przez co najmniej jeden rok szkolny, a to jest dużo czasu aby na spokojnie znaleźć sposób na ich najlepsze zagospodarowanie."

Z poważaniem

Wójt Gminy Udanin Teresa Olkiewicz