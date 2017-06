DZIEŃ KOBIET! CZYTELNICY SKŁADAJĄ ŻYCZENIA

Za naszym pośrednictwem Czytelnicy składają życzenia z okazji Dnia Kobiet. My również życzymy wszystkim Paniom, dużo uśmiechu na co dzień, zdrowia i wszelkiej pomyślności!

Wszystkiego naj, naj, z okazji Dnia Kobiet. Ślę mega worek całusów dla każdej kobiety.

A dla ciebie JUSTYNKO ten jedyny najsłodszy i największy. Kocham Cię Misiu

Paweł

***

Dla mojej żony Izabeli z okazji Dnia Kobiet składam najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu.

Życzę Ci, by uśmiech rozpromieniał Twoją twarz i byś zawsze czuła się doceniana.



Mąż Mariusz

***

Trzem wspaniałym kobietom, które nauczyły mnie największej sztuki jaką jest życie,

na ich twarzach zawsze gościł uśmiech, by nie pokazać żadnej troski,

potrafią okazać współczucie, nie znają chorobliwej zazdrości,

są zawsze neutralne, by rozwiązać każdy konflikt.

Dziś z okazji Naszego święta bardzo Wam dziękuję i życzę filiżanki ciepłej kawy, zielonych świateł na Waszej drodze i małych spraw, które ucieszą na co dzień.

Dla Mamy, Babci i Siostry

Ola

***

Kochanej Mamusi, która jest najpiękniejsza Kobietą na ziemi, najlepiej się nami opiekuje, pomaga nam we wszystkim,

składamy najserdeczniejsze życzenia, całusy, przytulasy i uśmiechy

Janek, Ignacy oraz Ala Marcinkowscy

***

Dla żony Pauliny



Życzę Ci kochana żonko:



Doskonałości w każdym calu

Byś nigdy nie czuła smutku i żalu

Poczuła miłość w pełni smaku

I największej jego sile ataku

Uśmiechu na twarzy przez cały rok

Byś do marzeń miała tylko drogi krok

Aby na Twe zakupy pieniądze rosły nisko na drzewie

A książę z bajki zbierał je dla Ciebie :)

W tym szczególnym dniu życzę Ci wszystkiego co pragnie Twoje serce

I żeby to nie był tylko zwykły list w szklanej butelce…

lecz wielka miłość od trzech wspaniałych muszkieterów

tego Ci życzy

mąż Tomek

***

Z okazji Dnia Kobiet życzę wszystkim kobietkom dużym i małym, żeby każda łza na ich twarzy była łzą radości

Ireneusz

Trzy osoby, które przesłały życzenia otrzymają piękne bukiety od Pracowni Florystycznej MB w Środzie Śląskiej przy pl. Wolności 81. Powiadomiliśmy je wczoraj - zapraszamy po odbiór!

Redakcja