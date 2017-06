„zDolne Ślązaczki” Z TRÓJKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

27 lutego zakończyły się tegoroczne zmagania w prestiżowym konkursie wojewódzkim „zDolny Ślązaczek”. Po raz kolejny odnieśli w nim sukcesy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej.

W tym roku największym jego zwycięzcą został Oliver Jędrzejczak z kl. 6e, który po przejściu kolejnych etapów zakwalifikował się do ścisłego finału „zDolnego Ślązaczka” z języka niemieckiego, a następnie pokonał dwie kolejne przeszkody – część pisemną i ustną konkursu i otrzymał tytuł LAUREATA.

W konkursie uczniowie „Trójki” sprawdzali swoje siły również w innych kategoriach: język angielski oraz język polski i matematyka.

Po pierwszej, szkolnej rundzie polonistyczno – matematycznej zostały porównane wyniki uzyskane przez uczestników z całego powiatu średzkiego. Spośród piętnastu uczestników drugiego etapu, który odbył się w Urzędzie Powiatowym w Środzie Śląskiej, aż ośmioro było uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej: Emilia Bajor, Hanna Filus, Tytus Jastrzębski, Daria Kopiec, Alicja Kozłowska, Amelia Marcinów, Aleksandra Olczyk i Natalia Żukowska.

Do etapu finałowego z języka polskiego zakwalifikował się Tytus Jastrzębski z klasy 6 c i w ten sposób otrzymał tytuł FINALISTY.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje też Hanna Filus z klasy 6 c, która zakwalifikowała się do etapu powiatowego we wszystkich trzech kategoriach: język polski i matematyka, język angielski i język niemiecki.

Emilia Latos