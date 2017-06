Z MYŚLĄ O KREATYWNYCH Z TERENU GMINY MALCZYCE

Wójt gminy Malczyce zaprasza do udziału w II edycji programu „Kreatywni w Gminie Malczyce” – rok 2017. - W ramach programu wspierane będą projekty, które angażują mieszkańców na rzecz dobra wspólnego - informują pracownicy Urzędu Gminy Malczyce.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Program polega na wsparciu finansowym przez gminę oddolnych inicjatyw społecznych mających na celu uzyskanie trwałych efektów poprawiających standardy życia, wizerunek miejscowości czy funkcjonalność istniejącej infrastruktury.

Załażeniem programu jest także aktywizacja mieszkańców, którzy poprzez wspólną pracę i realizację zadań, uzyskują wymierne efekty i podnoszą poziom życia społecznego.

Wsparcie rzeczowe polega na zakupie, a następnie przekazaniu realizatorowi projektu, środków rzeczowych niezbędnych do jego realizacji, w postaci materiałów, narzędzi,

innych przedmiotów rzeczowych oraz usług. Od wnioskodawców wymagany jest wkład własny finansowy lub w postaci pracy własnej.

W budżecie gminy Malczyce na 2017 rok zaplanowano na ten cel 20.000,00 zł. Wartość dofinansowania dla projektu może wynieść maksymalnie 5.000 zł.

Regulamin programu i dokumentacja niezbędna do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej gminy www.malczyce.wroc.pl

Wnioski projektowe można składać w terminie od 16.03.2017 r. do 05.04.2017 r. Można je dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce. Decyduje data wpływu wniosku do urzędu.

Dodatkowych informacji o programie grantowym udzielają:

Marcin Popiuk – Skarbnik Gminy Malczyce, tel. 71/317 92 23 wew. 203, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Świercz – Sekretarz Gminy Malczyce tel. 71/317 92 23 wew. 208, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(gmal) Fot. gazeta "Roland"