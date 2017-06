STRAJK RODZICÓW PRZECIWKO REFORMIE W ŚREDZKIM GIMNAZJUM

Rodzice uczniów Gimnazjum w Środzie Śląskiej przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Szkolnego Protestu. Jak sprawdziliśmy, dziś zajęcia w szkole opuściło blisko 90% uczniów.

Wraz z reformą oświaty i likwidacją gimnazjów nie gasną głosy krytyki i sprzeciwu wobec wprowadzonym zmianom. Wyrazem dezaprobaty są m.in. akcje informacyjne rodziców prowadzone na stronach http://niedlachaosuwszkole.pl i http://rodzicemajaglos.pl.

Jednym z przejawów sprzeciwu jest zaplanowany na dzisiaj ogólnopolski strajk rodziców – Protest Szkolny. Tego dnia, podobnie jak każdego 10. dnia miesiąca rodzice w ramach protestu nie posyłają do szkoły swoich dzieci - zarówno tych w gimnazjum, jak i uczących się w szkole podstawowej.

- Zatrzymajcie swoje dzieci w domu i przekonajcie do tego innych rodziców. Przygotujcie wspólną treść usprawiedliwienia (informującą o przyczynach nieobecności dziecka w szkole) lub skorzystajcie ze wzoru, załączonego do niniejszej broszury – informują na swoje stronie organizatorzy strajku. - Chaos i nieodpowiedzialność zagrażają edukacji naszych dzieci. Przyłączcie się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, której celem jest odwołanie deformy oświaty – zachęcają.

W średzkim gimnazjum pustki

Jak sprawdziliśmy w Gimnazjum w Środzie Śląskiej blisko 90% uczniów opuściło dziś zajęcia. Lekcje odbywają się w klasach liczących po kilkoro uczniów. Tak niska frekwencja z pewnością potwierdza poparcie rodziców z terenu naszej gminy dla akcji protestacyjnej. Jak informują organizatorzy, dzisiejsza nieobecność dziecka w szkole wymaga usprawiedliwienia. Jego wzór można znaleźć na stronie organizatorów strajku.

Kolejne akcje protestacyjne

Na stronie SZKOLNEGO PROTESTU, który jak podkreślają organizatorzy powinien być - skoordynowany i ogólnopolski znaleźć możemy terminarz poszczególnych akcji.

- 10 marca – protest w każdej szkole,

- 25 marca, godz. 13:00 – manifestacja w Warszawie przed MEN

- 10 kwietnia – protest w każdej szkole

- 22 kwietnia, godz. 12:00 – manifestacje w miastach wojewódzkich 1

- 10 maja – protest w każdej szkole

- 20 maja – manifestacja w Warszawie

- 9 czerwca – protest w każdej szkole

- 23 czerwca – koniec roku szkolnego – świętujemy odwołanie deformy, albo ogłaszamy plan akcji protestacyjnej na pierwszy semestr kolejnego roku szkolnego – informują organizatorzy.

Na 31 marca decyzją Związku Nauczycielstwa Polskiego zaplanowano ogólnopolski strajk nauczycieli. Jednak jaką formę przybierze protest, na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć.

(isz), Fot. Wiktor Kalita, mpr