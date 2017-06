PLUSZAKI SĄ NIEZAWODNE - PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI!

Przedszkole Publiczne w Szczepanowie przyłączyło się do akcji „Pluszak w Pogotowiu”. - Nasze przedszkole lubi pomagać innym, brać udział w akcjach, które mają na celu wspieranie zarówno potrzebujących dzieci bądź zwierząt - mówią nauczycielki.

To nie jest pierwsza akcja w tym przedszkolu. Zbierano już baterie, cały czas zbierane są nakrętki - a teraz chcemy dać wsparcie dzieciom, które są lub będą musiały skorzystać z pomocy karetki - podkreślają nauczycielki.

Jak wiadomo - ratownicy medyczni opiekują się jak tylko potrafią dziećmi potrzebującymi pomocy lekarskiej, niestety są to zazwyczaj obcy ludzie, dlatego maskotka w karetce może pomóc przezwyciężyć dzieciom strach przed nieznanymi ludźmi i trudną sytuacją, w której się znajdą. W takich momentach pluszaki okazują się niezawodne! Sprawiają, że z tych smutnych twarzyczek powoli znika strach ustępując miejsca uśmiechowi. Dzieci czują się bezpieczniej i są w stanie odwrócić swoją uwagę od bólu czy nieprzyjemnych zabiegów. Dodatkowo taki pluszowy przyjaciel odgrywa ogromnie ważną rolę podczas pobytu dziecka w szpitalu. Sprawia, że leczenie staje się znośniejsze i zaciera złe wspomnienia związane ze szpitalem.

- Jeśli masz w domu przynajmniej kilka takich misiów/maskotek, którymi nie bawią się już żadne dzieci. Naprawdę warto przekazać je do naszego przedszkola (Przedszkole Publiczne w Szczepanowie, ul. Średzka 19A) skąd zostaną zabrane do specjalnej firmy, która je przygotuje dla karetek - apelują pracownice przedszkola. - Prawdopodobnie oddając takiego misia, w ogóle nie odczujesz żadnej straty, bo i tak go nie używasz. Jedynym, co poczujesz będzie prawdziwa, wręcz dodająca skrzydeł radość z pomagania! To przecież nic nie kosztuje, a bezpieczeństwo i spokojne dzieciństwo maluchów są bezcenne! - podkreślają.

Akcja trwa do 21 marca 2017 r. - Prosimy o wsparcie!!!

Do przedszkola w Szczepanowie maskotki mogą przynosić wszyscy chętni, więc przekażcie informację swoim znajomym, rodzinie - może i oni zechcą zrobić (wspólnie z inicjatorkami) coś dobrego!

(kr) Fot. mpr