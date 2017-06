II PÓŁMARATON MIĘKINIA JUŻ 9 KWIETNIA. RUSZA SUPER BIEG!

Na asfaltowych drogach gościnnej podwrocławskiej gminy Miękinia już 9 kwietnia odbędzie się druga edycja Półmaratonu Miękinia wraz z biegiem na 10 km – II Dziesiątką Miękinia.

Ten wiosenny półmaraton to idealna okazja do pierwszych startów – zawodnicy i zawodniczki pragnący zweryfikować swoją formę po zimowych treningach mają do dyspozycji półmaraton (atest) i bieg na dystansie 10 km.

Oba biegi startują w niedzielę o godz. 11:00 ze sportowego kompleksu przy ul. Sportowej w Miękini.

Trasa biegu jest szybka bardzo malownicza i prowadzi przez kilka miejscowości. Poprowadzona jest na jednej dużej pętli, ze startem i metą w Miękini.

W ubiegłym roku I Półmaraton Miękinia wygrał Maciej Chmura z Wrocławia, a na dystansie 10 km najlepszy okazał się Jacek Sobas z Kędzierzyna – Koźla.

Tak jak w roku ubiegłym, czeka nas rywalizacja w klasyfikacji open, wśród Pań i Panów, w kategoriach wiekowych i w klasyfikacji drużynowej.

Zapisy wciąż trwają, a opłata startowa wynosi 50 PLN. Do 70 PLN wzrośnie na 10 dni przed startem i tyle również będzie wynosić w dniu startu.

Biuro zawodów zaprasza do Miękini już w sobotę 8 kwietnia w godzinach 17:00 – 20:00. W dniu startu zapisać się będzie można od godz. 8:00.

W przeddzień biegu w Miękini gościć będzie Bike Maraton – największy w Polsce cykl maratonów MTB. Kolarska sobota i biegowa niedziela to Aktywny Weekend w gminie Miękinia.

Bieg w Miękini otworzy jednocześnie tegoroczny cykl biegowy Runner's World Super Bieg, a kwietniowe zawody będą pierwszą okazją aby zdobyć punkty do klasyfikacji generalnej, skupiającej kolejnych dziewięć biegów.

Na początku tej biegowej rywalizacji czekają trzy biegi uliczne – pierwszy właśnie w Miękini 9 kwietnia, potem II Półmaraton Zdzieszowice 23 kwietnia i V Półmaraton Jeleniogórski 1 maja. Wszystkim półmaratonom towarzyszą biegi na 10 km.

Zapisy, szczegóły i informacje: http://superbieg.pl

(bk)