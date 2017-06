SAMOCHÓD W ROWIE I ZDERZENIE CZTERECH AUT NA A4

Nagła zmiana pogody i deszcz stały się przyczyną dwóch zdarzeń drogowych, do jakich doszło dziś na terenie powiatu. Straty wyceniono na ponad sto tysięcy złotych.

Jak już dziś informowaliśmy, w Krępicach, w pobliżu firmy Schumacher samochód osobowy wpadł do rowu.

- Widziałem, że auto jest w rowie. Jedzie straż, przesyłam zdjęcia - napisał do nas czytelnik.

Do zdarzenia doszło około godziny 16. Samochód osobowy, najprawdopodobniej na skutek złych warunków na drodze, wpadł do rowu. Kierująca pojazdem opuściła go samodzielnie. Na miejsce zadysponowano jednostki straży pożarnej OSP Lutynia, JRG Środa Śląska i JRG 7 Wrocław. Na miejsce przybył również Zespół Ratownictwa Medycznego. Po przebadaniu przez lekarza kobieta pozostała na miejscu zdarzenia.

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a także na odłączeniu akumulatora w uszkodzonym pojeździe – informuje dyżurny SK KP PSP w Środzie Śląskiej.

Zderzenie czterech aut na A4

Kilkanaście minut po godzinie 16. na 121 km autostrady A4 w kierunku na Wrocław, doszło do zderzenia czterech pojazdów – dwóch samochodów dostawczych i dwóch samochodów osobowych. W zderzeniu ucierpiała jedna osoba. Została przetransportowana przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala. Na miejscu działało sześć zastępów straży pożarnej – dwa JRG Środa Śląska i cztery zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej (m.in. OSP Jarosław i OSP Ujazd Górny).

- Działania straży polegały między innymi na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach – informują o zdarzeniu strażacy.

Wstępnie straty oszacowano na ponad sto tysięcy złotych.

(isz), Fot. czytelnik