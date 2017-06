STRAŻACY Z POWIATU ŚREDZKIEGO ODDALI KREW

We wtorek strażacy z powiatu średzkiego wzięli udział w akcji „spoKREWnieni służbą”. Tym samym przyłączyli się do organizowanej co miesiąc zbiórki krwi w Środzie Śląskiej.

Strażacy z terenu powiatu średzkiego po raz kolejny udowodnili, że można na nich liczyć w każdej sytuacji. Tym razem siedmiu strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu średzkiego przyłączyło się do organizowanej co miesiąc akcji poboru krwi.

- Akcja „spoKREWnieni służbą” w hołdzie Żołnierzom Wyklętym ma na celu zachęcenie funkcjonariuszy Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, a także lokalnej społeczności do oddania krwi, aby upamiętnić w ten sposób pamięć o bohaterach antykomunistycznego podziemia, którzy przelewali krew w obronie Niepodległej Polski – poinformował o inicjatywie Adam Krzyżanowski.

Podczas przeprowadzonej akcji strażacy oddali ponad trzy litry krwi.

(isz), Fot. KP PSP w Środzie Śląskiej