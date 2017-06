MIESZKAŃCY UJAZDU GÓRNEGO PRZECIWKO LIKWIDACJI SZKOŁY

W poniedziałek, 13 marca, w świetlicy wiejskiej w Ujeździe Górnym doszło do spotkania rodziców opowiadających się przeciwko likwidacji miejscowej szkoły. Podczas rozmów pojawiło się wiele pytań.

Jeszcze przed spotkaniem mieszkańcy nie kryli swojego zdenerwowania planami gminy. 80-letnia mieszkanka Ujazdu, której zarówno dzieci, jak i wnuki uczęszczały do szkoły, zwraca uwagę na fakt, że szkoła była budowana wspólnymi siłami mieszkańców, którzy włączyli się w jej budowę. Dla większości, to nie tylko budynek, ale również część historii miejscowości.

W spotkaniu uczestniczyli nie tylko zainteresowani mieszkańcy z terenu gminy Udanin, ale również dyrektor Gimnazjum w Ujeździe Górnym Dorota Byra, sołtys Ujazdu Dolnego Grzegorz Pierzchalski, sołtys Ujazdu Górnego Krzysztof Ziarnik, a także radni Zdzisław Semczuk, Wojciech Płaziuk i Zenon Stasiak. Wbrew oczekiwaniom uczestników, na spotkaniu zabrakło przedstawicieli włodarzy gminy Udanin.

Sporna komisja

W rozmowach prowadzonych podczas spotkania pojawiło się wiele kwestii, z którymi nie zgadzają się mieszkańcy. Spore poruszenie wywołał temat komisji powołanej w celu oceny stanu oświaty na terenie gminy. Podczas sesji Rady Gminy Udanin, jak już informowaliśmy wcześniej, decyzją wójta gminy Teresy Olkiewicz, powołano do życia jedenastoosobową komisję. Zdaniem osób uczestniczących w tejże komisji, została ona powołana w innym celu, niż podejmowanie decyzji czy w gminie potrzebna jest jedna, czy też dwie szkoły.

- Komisja była śmieszna. Mówię tak, bo w niej uczestniczyłam. Przez cztery spotkania cały czas mówiliśmy o dwóch szkołach, na ostatnim wszyscy nas zdominowali, żeby jednak postawić na jedną, bo pani dyrektor dała nam gwarancję, że nasze dzieci będą bezpieczne. Powiedzieliśmy że dobrze, skoro będzie jedna szkoła, to czy nasze dzieci na pewno będą bezpieczne? Wtedy pani dyrektor wstała i powiedziała, że ona nam nie daje gwarancji, że dzieci będą bezpieczne. A potem umyli ręce na tym, że to komisja powołana podjęła decyzję – mówiła Małgorzata Iwanicka, jedna z członkiń Komitetu Obrony Szkoły.

Zdanie pani Małgorzaty potwierdził Wojciech Płaziuk, radny Pichorowic, który wraz z panią Małgorzatą uczestniczył w komisji.

- Spotkanie komisji było ciałem doradczym. Nie miały być wyciągane wnioski. Stało się inaczej. Komisja była tak stworzona, że niestety byliśmy w mniejszości. Nasze wypowiedzi zostały ubrane w inne słowa. W mojej ocenie komisja nic nie wniosła – mówił Wojciech Płaziuk. - Propozycja jest jedna – wygaszenie gimnazjum ładnie to brzmi, a w efekcie będzie to likwidacja szkoły w Ujeździe Górnym. Ze względów społecznych nie mogę się z tym zgodzić. Skoro do tej pory gminę było stać na dwa obiekty, nic się nie zmienia. Zmienia się jedynie fakt, że nie będzie 40 dzieci, ale wyrówna się to subwencją na sześciolatków. A wprowadzenie reformy oświaty nie powinno prowadzić do tego, że szukamy oszczędności tą drogą. Powinniśmy oszczędności szukać gdzie indziej – dodał radny.

Problem z ankietami

Przy okazji komisji poruszono również kwestie ankiety. Jak mówią rodzice, ankiety otrzymały jedynie dzieci w szkole podstawowej w Udaninie. Ankiet nie przeprowadzono w gimnazjum w Ujeździe Górnym. Wśród głosów zbulwersowanych rodziców pojawiały się informacje, że ankiety nie były anonimowe. Jak dodano ich pomysłodawcą był Jan Podedworny, przewodniczący komisji.

W oświadczeniu wójt gminy Udanin Teresy Olkiewicz publikowanym 7 marca na łamach naszego serwisu, mogliśmy przeczytać: - Według wyników ankiety szkołę podstawową w Ujeździe Górnym wskazali rodzice dzieci z Ujazdu Górnego, Ujazdu Dolnego, Karnicy, Jarostowa i Sokolnik. Rodzice dzieci z pozostałych 15 miejscowości wskazali szkołę podstawową w Udaninie. Komisja rozpatrywała też skutki przyjęcia jednego z wariantów zakładających jedną lub dwie szkoły podstawowe w gminie.

Inne zdanie na temat ankiet i działania komisji mieli jednak rodzice uczestniczący w poniedziałkowym spotkaniu.

- W moim mniemaniu ankiety nie powinny wychodzić ze szkoły, a z urzędu. Powinny być anonimowe. Te ankiety zostały wykorzystane niestety do tego, żeby zasugerować, że mieszkańcy gminy Udanin opowiedzieli się za tym, że ma być jedna szkoła w Udaninie. W mojej ocenie niestety nie jest tak. Powinny być dwie szkoły na terenie gminy Udanin. Spotkania komisji, które miały miejsce, to były spotkania robocze, gdzie braliśmy pod uwagę różne warianty – mówił Wojciech Płaziuk. - Przed rozprowadzeniem ankiet dzwoniłem do rodziców i większość z nich była za dwoma szkołami - dodał radny.

Jak podkreślił, zasadnym byłoby sformułowanie pytania w ankiecie: Czy jesteście za dwoma szkołami. Jeśli tak, do której szkoły chciałbyś, żeby chodziło twoje dziecko?

Natomiast przeprowadzone ankiety, jak podkreśla radny i jeden z rodziców, miały na celu ustalenie obwodów obu szkół.

Szybka sesja

Zarówno obrady komisji, jak i przeprowadzone ankiety poskutkowały przekształceniem zorganizowanego 6 marca spotkania komisji w sesję gminy. Taka decyzja zapadła po wstępnym głosowaniu komisji, podczas którego za utrzymaniem dwóch szkół opowiedziało się pięciu radnych, ośmiu był przeciwko. Po pięciominutowej przerwie odbyła się sesja, podczas której czterema głosami za utrzymaniem dwóch szkół, ośmioma przeciw i jednym głosie wstrzymującym się podjęto uchwałę o likwidacji szkoły w Ujeździe Górnym.

- W dniu 6 marca Rada Gminy Udanin podjęła uchwałę tworzącą jedną szkołę podstawową w gminie. W roku szkolnym 2017/2018 z mocy ustawy zlikwidowana zostanie pierwsza klasa gimnazjum, a pozostałe dwie klasy będą kontynuowały naukę w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym. Uczniowie z VI klasy szkoły podstawowej będą kontynuowali naukę w VII i VIII klasie w Szkole Podstawowej w Udaninie. W roku szkolnym 2018/2019 pozostanie tylko III klasa gimnazjum, która zostanie przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Udaninie – informował o obradach rady gminy włodarz gminy Udanin.

Tak szybki rozwój wydarzeń i nadzwyczajna sesja wywołały spore poruszenie wśród zgromadzonych na spotkaniu.

- Czy to była na tyle błaha sprawa żeby w piątek w ciągu dnia dać informację kiedy będzie sesja? - pytał jeden z mieszkańców.

- Czy w powiecie jest jeszcze gmina, w której likwidowana jest szkoła? - pytał z kolei inny uczestnik spotkania.

Na przypomnienie przez jedną z uczestniczek sytuacji w gminie Kostomłoty, kiedy jeszcze w listopadzie wójt gminy dążył do likwidacji dwóch szkół podstawowych, natomiast dzięki interwencji mieszkańców nie zostały zlikwidowane, uczestniczący w spotkaniu sołtys Ujazdu Dolnego i jednocześnie wicestarosta Grzegorz Pierzchalski, zabrał głos: - Nie rozumiem tego – mówił sołtys w odniesieniu do projektu likwidacji szkoły w Ujeździe Górnym. - W gminie Kostomłoty pozostają trzy szkoły podstawowe.

Jednak, jak informowała w oświadczeniu wójt gminy Udanin decyzja o pozostawieniu jednej szkoły wynika między innymi ze względów ekonomicznych.

- Wariant z dwoma szkołami wskazywał na wyższe koszty ich utrzymania. Utworzenie drugiej szkoły w Ujeździe Górnym doprowadziłoby do zwolnienia 8 nauczycieli w Udaninie. W budynku szkolnym w Udaninie z 19 sal lekcyjnych aż 10 sal lekcyjnych musiałoby zostać wyłączonych z eksploatacji. Członkowie Komisji wyrazili indywidualne opinie co do kształtu sieci szkół w gminie Udanin. Większość z nich opowiedziała się za rozwiązaniem zakładającym utworzenie tylko jednej szkoły podstawowej w gminie – informowała 7 marca Teresa Olkiewicz.

Jakie będą ostateczne rozwiązania? Jak w roku szkolnym 2017/2018 będzie wyglądała sieć szkół na terenie gminy? Z pewnością czwartkowe spotkanie zaplanowane na jutro o godzinie 17 w Szkole Podstawowej w Udaninie, w którym uczestniczyć będą wójt gminy Udanin Teresa Olkiewicz i Dolnośląski Kurator Oświaty, Roman Kowalczyk, przyniesie odpowiedzi.

(isz), Fot. isz, WK

