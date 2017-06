SMACZNE JABŁKA DO ODBIORU W GMINIE MIĘKINIA

W środę w trzech miejscowościach z terenu gminy Miękinia przeprowadzona zostanie akcja „Jabłka w roli głównej'”. To już kolejna odsłona akcji prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini.

Już w środę rodziny z terenu gminy Miękinia będą mogły odebrać 21kg soczystych jabłek zupełnie za darmo.

- Ilość skrzynek z jabłkami na daną miejscowość jest ściśle określona. W przypadku wyczerpania zapasów wydawanie jabłek zostanie zakończone – czytamy na stronie Urzędu Gminy Miękinia.

Warunkiem odbioru owoców będzie krótka rozmowa z pracownikiem, a także podpisanie listy. Szczegółowe informacje na temat akcji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini, a także telefonicznie pod numerem telefonu (71) 736-08-50.

Miejsce odbioru jabłek

W środę 22 marca, jabłka będą do odbioru w trzech miejscowościach z terenu gminy Miękinia:

- w Miękini: w godzinach od 9.30 do 11.30 - plac przy Samorządowym Ośrodku Kultury,

- w Lutyni: w godzinach od 9.30 do 11.00 - teren przy Zespole Szkół w Lutyni,

- w Brzezinie: w godzinach od 12. do 13. - teren przy ulicy Mrozowskiej.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

(isz), Fot. isz