DOTACJA NA REMONT ELEWACJI W ŚREDZKIM KOŚCIELE

W Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej podpisano umowę na prace renowacyjne przy jednym z zabytków sakralnych.

30 tys. zł z budżetu gminy Środa Śląska na remont elewacji w kościele parafialnym otrzyma parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej.

Umowę 13 marca br. podpisali: proboszcz ks. Jan Walów, burmistrz Adam Ruciński oraz skarbnik Gminy – Elżbieta Czarnota. Gminna dotacja przeznaczona zostanie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji ceglanej i portalach w kościele parafialnym parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świetego w Środzie Śląskiej.

Wsparcie finansowe dla średzkiej parafii to jedna z 6 dotacji na zabytki sakralne, które w tym roku trafią do beneficjentów. W budżecie gminy Środa Śląska w 2017 r. burmistrz przewidział na ten cel łącznie 250 tys. zł, co zatwierdziła Rada Miejska na sesji 25 stycznia br.

