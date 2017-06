KONKURS RECYTATORSKI - ZNAMY ZWYCIĘZCÓW

W Gminnym Ośrodku Kultury w Kostomłotach13 marca odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Recytowanej i Śpiewanej.

Konkurs adresowany do uczniów gimnazjów powiatu średzkiego zorganizowało Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach. Celem konkursu było wyłonienie reprezentantów do etapu wojewódzkiego, jak również popularyzacja poezji, rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży, upowszechnianie kultury języka polskiego oraz inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Uczniowie prezentowali wiersz, fragment prozy lub utwór w kategorii poezja śpiewana.

W konkursie udział wzięło 15 uczniów z 5 gimnazjów:

- Gimnazjum im. Jana Twardowskiego w Kostomłotach,

- Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini,

- Gimnazjum w Rakoszycach,

- Gimnazjum w Lutyni,

- Gimnazjum w Malczycach

Prezentacje uczestników oceniało jury w składzie: Iwo Iwaszków, Cecylia Malz, Monika Hojło oraz Jadwiga Forenc. Komisja oceniała dobór repertuaru, interpretację utworu, dykcję oraz ogólne wrażenie artystyczne uczestników i wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach:

Kategoria –poezja recytowana

I miejsce - Małgorzata Kuriata (Gimnazjum w Rakoszycach)

II miejsce - Sara Szafrańska (Gimnazjum w Malczycach)

III miejsce - Karolina Sikora (Gimnazjum w Malczycach

Wyróżnienie - Filip Łukasik (Gimnazjum w Lutyni)

Wyróżnienie - Roksana Owczarska (Gimnazjum w Rakoszycach)

Kategoria- poezja śpiewana

I miejsce - Martyna Sawicka (Gimnazjum w Kostomłotach)

II miejsce - Julia Chichłowska (Gimnazjum w Rakoszycach)

III miejsce - Sandra Wójcik (Gimnazjum w Kostomłotach)

wyróżnienie - Krzysztof Więcek (Gimnazjum w Rakoszycach)

Decyzją jury dwoje reprezentantów Gimnazjum w Kostomłotach znalazło się w finałowej trójce. W kategorii poezja śpiewana III. miejsce zajęła Sandra Wójcik, a I. Martyna Sawicka, która już 25. marca będzie brała udział w zmaganiach na etapie wojewódzkim 62. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego w Oleśnicy.

Laureaci zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami ufundowanymi przez wójta gminy Kostomłoty pana Stanisława Wichę, który osobiście wręczył nagrody zwycięzcom i osobom wyróżnionym.

Aleksandra Sierszeń