Wczoraj z rana w na terenie gminy Kostomłoty interweniowali saperzy. Powodem interwencji były wykopane przez jednego z mieszkańców cztery łuski.

O zdarzeniu policja w Środzie Śląskiej została powiadomiona tuż przed godziną 9. Z informacji przekazanych w zgłoszeniu wynikało, że jeden z mieszkańców gminy Kostomłoty podczas prac ornych wykopał cztery łuski artyleryjskie.Powiadomiono jednostkę sapersko-minerską.

- Na miejscu funkcjonariusz posiadający przeszkolenie pirotechniczne stwierdził, że są to łuski artyleryjskie dł. ok. 60 cm oraz średnicy ok. 10 cm, wystrzelone, wypełnione ziemią i nie stanowiące zagrożenia – informuje o zdarzeniu st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy średzkiej komendy policji.

Przybyła na miejsce jednostka sapersko-minerska zabezpieczyła znalezione łuski.

(isz), Fot. mpr