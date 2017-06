DAWAJ MĘŻCZYŹNI CHCIELI PRZEKUPIĆ POLICJANTÓW

Zatrzymany do kontroli kierowca chciał uniknąć kary proponując funkcjonariuszom kilkuset złotową łapówkę. Inny mężczyzna proponował mniej pieniędzy, ale kara może go spotkać taka sama...

Niefrasobliwy kierowca

Podczas patrolu w jednej z miejscowości na terenie gminy Malczyce, policjanci z drogówki zauważyli samochód ciężarowy.

- Pojazd jechał drogą, na której obowiązuje zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 10 ton - informuje st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej. - Kierujący ciągnikiem siodłowym marki Daf wraz z naczepą został zatrzymany do kontroli drogowej. Policjanci poinformowali go o popełnionym wykroczeniu. Wówczas 45-letni mężczyzna wyciągnął 400 złotych, które następnie próbował wręczyć policjantom w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Mężczyzna został zatrzymany - wyjaśnia policjantka.

Kierowca, który przyznał się do zarzucanych mu czynów (wręczenia korzyści majątkowej), poddał się dobrowolnie karze, a pieniądze, którymi chciał przekupić policjantów, zostały zajęte na poczet przyszłych kar.

Awanturnik z promilami

Z takim samym zarzutem spotkał się mężczyzna z gminy Miękinia.

Funkcjonariusze interweniowali w jednej z miejscowości na terenie gm. Miękinia, w związku z zakłócaniem ciszy nocnej - relacjonuje st. asp. Marta Stefanowska. - Podczas wykonywania czynności, do radiowozu podszedł jeden z uczestników 32-letni mężczyzna i wrzucił przez okno banknot 100 złotowy w zamian za odstąpienie od czynności - dodaje.

23-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Był pod wpływem alkoholu, miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. On również przyznał się do zarzucanego mu czynu.

- Obaj mężczyźni odpowiedzą przed sądem. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności - podkreśla policjantka. - Przestępstwo udzielenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

(rol.) Fot. Policja