OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - JEST W CZYM WYBIERAĆ!

Także Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej intensywnie przygotowuje się do wiosny. Rozpoczyna kampanię informacyjną, która ma zachęcić do korzystania z różnorodnej i bogatej oferty. Jednym z jej elementów jest film promocyjny, który powstał przy współpracy z naszą gazetą.

Co oferuje? Mnóstwo nowoczesnych obiektów, sezonowe atrakcje i usługi.

ŚREDZKI PARK WODNY przy ul. Winogronowej - najbardziej nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny w regionie, posiada ofertę skierowaną do osób w każdym wieku. Jest doskonale wyposażony oraz przystosowany dla osób niepełnosprawnych.



Zlokalizowany jest w zacisznej, rekreacyjnej części miasta przy akwenie Kajaki. Atutem jest bardzo dogodny dojazd drogą krajową nr 94.



Naszym klientom oferujemy m.in.: korzystanie z basenu sportowego, relaks w części rekreacyjnej z jacuzzi i masażami wodnymi oraz odpoczynek w saunarium.



Na terenie obiektu znajdują się: restauracja, sklep sportowy, siłownia oraz gabinety odnowy biologicznej.

CENTRUM SPORTU I REKREACJI sąsiadujące z parkiem wodnym, to nowoczesny kompleks, w skład którego wchodzą boiska o sztucznej nawierzchni: pełnowymiarowe do piłki nożnej, mniejsze typu Orlik, wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki oraz kort tenisowy i sezonowe lodowisko.

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ sąsiadujące z Centrum Sportu i Rekreacji, to pełnowymiarowe pole do gry w piłkę nożną o naturalnej nawierzchni trawiastej. Głównie służy do treningów i rozgrywek. Odbywają się tu także imprezy plenerowe.

STADION MIEJSKI przy ul. Górnej posiada: bieżnię okrężną 400-metrową z sześcioma torami o sztucznej nawierzchni wykonanej z tartanu, rozbieg do skoku w dal, pełnowymiarowe trawiaste boisko do piłki nożnej, widownię oraz odpowiednie zaplecze socjalne. W pobliżu znajduje się również kort tenisowy.

KOMPLEKS SPORTOWY na ul. Mostowej powstały w ramach projektu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Są tu do wyboru: małe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz boisko wielofunkcyjne. Udostępniane od kwietnia do października.

Orlik to doskonałe miejsce dla osób w każdym wieku i stopniu sprawności- nie trzeba być sportowcem, żeby spędzić tu wolny czas korzystnie dla swojego zdrowia i samopoczucia.

W godzinach otwarcia, specjalista - animator, dba o dobrą atmosferę, organizuje zajęcia i realizuje projekty.

Warto podkreślić, że sprzęt do: koszykówki, piłki nożnej, siatkówki, tenisa, udostępniany jest bezpłatnie i znajduje się tu odpowiednie zaplecze szatniowo-sanitarne.

ZABYTKOWA HALA SPORTOWA przy ul. 1-go Maja o powierzchni ponad 307 metrów kwadratowych, to doskonałe miejsce do: siatkówki, koszykówki i halowej piłki nożnej.

Są tu do dyspozycji gości 2 szatnie i łazienka.

Istnieje także możliwość wynajęcia hali na organizację imprez okolicznościowych, koncertów i widowisk, na potrzeby komercyjne lub prywatne.

PRZYSTAŃ NA ŚREDZKICH "KAJAKACH". Cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Środy Śląskiej i okolic.

Do dyspozycji amatorów wodnych sportów są dwuosobowe kajaki i rowery wodne trzy-lub pięcioosobowe.

Przytań jest czynna od czerwca do września.

USŁUGI. Średzki OSiR ma również w swojej ofercie liczne usługi - transportowe, pielęgnacji zieleni tj. koszenie trawy, rowów, poboczy, a także konserwacji sztucznej trawy na boiskach sportowych. Dysponuje bogatym zapleczem sprzętowym, co pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie.

(oprac. rol.) Fot. gazeta Roland