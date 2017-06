"SMOKI" Z MALCZYC NA „WYPRAWIE POLARNEJ ZUCHÓW”

Tegoroczna „Wyprawa Polarna Zuchów”, liczyła ponad 900 uczestników z dolnego śląska. Nie zabrakło też dzieci z 36 Gromady Zuchowej „Ogniste Smoki”, działającej przy malczyckim GOKu.

Wyprawa odbyła się 11 marca, w Ścięgnach k. Karpacza. - Tym razem zuchy uczestniczyły w lekcjach na zamku Hogwart, aby przygotować się do pojedynku z „Tym, którego imienia nie wolno wymawiać” oraz uratować wszystkie fantastyczne zwierzęta. Zadania było różnorodne, ale nasze zuchy świetnie sobie z nimi poradziły i zwycięsko wróciły z wyprawy do domów - relacjonują organizatorzy. - Udział w wyjeździe był możliwy dzięki dofinansowaniu przekazanemu przez gminę Malczyce oraz środkom zebranym z akcji 1% za co serdecznie dziękujemy - podkreślają.

W imieniu 36 Gromady Zuchowej „Ogniste Smoki”, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do malczyckich drużyn.

Zbiórki odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Malczycach:

Zuchy – dzieci w wieku 6-9 lat w poniedziałki w godz. 17.15-19.00

Harcerze – dzieci w wieku 10-13 lat w poniedziałki godz. 17.15-19.00

Harcerze Starsi – młodzież w wieku 13-16 lat w piątki w godz. 17.20-19.15

(rol.) Fot. „Ogniste Smoki”