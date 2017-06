OSP MIĘKINIA - STRAŻACY Z PASJĄ I POWOŁANIEM

Ochotnicza Straż Pożarna w Miękini działa od siedemdziesięciu lat. Od lat tworzą ją ludzie z pasją i oddaniem. Czym jest dla nich służba w OSP, jakie mają plany?

Z ochotnikami z Miękini spotykamy się w ich remizie, którą wspólnymi siłami wyremontowali. Podczas rozmowy nie sposób nie odnieść wrażenia, że działanie w straży pożarnej jest ich wielką pasją, której z oddaniem poświęcają swój wolny czas. To misja i spełnienie dziecięcych marzeń. Od sześciu lat, w OSP Miękinia działa nowy zarząd, który podczas ostatniego zebrania sprawozdawczego otrzymał absolutorium.

- Sześć lat temu, kiedy zostałem prezesem OSP postanowiliśmy, że trzeba coś zmienić i zacząć działać, żeby z jednostki przeciętnej pod względem mobilności i wyposażenia stworzyć jednostkę, w której wyszkoleni i wyposażeni strażacy ratownicy będą mogli stawić się na każdy alarm i skutecznie udzielić pomocy poszkodowanym, czy to w pożarze czy w innym miejscowym zagrożeniu - opowiada Adam Krzyżanowski, prezes OSP Miękinia.

Od tego czasu jednostka wzbogaciła się o dwa wozy strażackie, a każdy członek OSP posiada podstawowe wyposażenie.

- Dążymy do tego, aby każdy strażak z naszej jednostki miał swojego UPS-a, czyli ubranie specjalne, w którym wyjeżdża do akcji, koszarówkę i mundur wyjściowy. Dzięki dotacjom oraz dofinansowaniu z gminy Miękinia systematycznie doposażamy się, zakupujemy umundurowanie oraz tak nam potrzebny w działaniach sprzęt - dodaje prezes.

Obecnie, aby strażak OSP mógł wziąć udział w działaniach ratowniczo gaśniczych, musi być ubezpieczony, a także posiadać ważne badania lekarskie i BHP. Co ważne, musi również przejść co najmniej szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP zakończone testem w komorze dymowej. Jak zgodnie podkreślają strażacy, jeszcze kilkanaście lat temu w szeregi straży mógł wstąpić każdy. Nie przywiązywano wówczas tak wielkiej wagi do szkoleń, badań czy ubezpieczenia. A kiedy zawyła syrena każdy, kto miał styczność z OSP mógł wskoczyć do wozu i pojechać na akcję.

1946 - rok powstania jednostki

Jak opowiada Adam Krzyżanowski, pierwsze zalążki OSP w Miękini ściśle związane są z przybyciem na ziemie miękińskie wysiedleńców z Kresów. To właśnie kilkunastu z nich - Bedliński Stefan, Bedliński Tadeusz, Filipiak Jan, Gnyp Antoni, Grabiec Kazimierz, Haczkiewicz Michał, Haczkiewicz Antoni, Jasiński Michał, Jasiński Kazimierz, Kosowski Tadeusz, Krynigier Kazimierz, Lawrów Mikołaj, Masny Michał, Sierota Antoni, Sznajder Ryszard, Wiśniewski Jan stworzyli Ochotniczą Straż Pożarną w Miękini. W 1974 roku jednostka otrzymuje swój pierwszy sztandar. A kilka lat później samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz, a następnie średni samochód ratowniczo gaśniczy Star z napędem 4x4.

- Pierwszą siedzibą jednostki do 1984 roku była remiza przy ulicy Kościuszki 26, wyposażona w jeden boks garażowy w którym stały między innymi: motopompa na wozie konnym, samochód terenowy Doodge, Star skrzyniowy czy samochód pożarniczy Star GBM. Remiza, wraz z upływem czasu, stała się za mała na nowe pojazdy pożarnicze i w 1968 roku z inicjatywy druhów: Buś Kazimierza, Kosowskiego Tadeusza, Macha Mariana, Wiśniewskiego Jana, oraz Herwas Anieli powołano komitet budowy remizy strażackiej w Miękini. Rozpoczęto również zbiórkę pieniędzy wśród mieszkańców - opowiada Adam Krzyżanowski.

W 1979 roku rozpoczyna się wkrótce przerwana budowa remizy. Dopiero trzy lata później, w 1982 r. wznowiono prace dobudowując jednocześnie część kulturalno - oświatową. I tak od 1984 roku remiza przy ulicy Kościuszki 43 w Miękini służy strażakom po dziś dzień.

KSRG, “Dolny Śląsk - Bezpieczna Wieś”

Jako jedna z trzech jednostek z terenu powiatu średzkiego, OSP Miękinia w ramach programu “Dolny Śląsk - Bezpieczna Wieś” posiada system powiadamiania.

- Na ścianie obok SOK zlokalizowany jest przycisk w miejscu oświetlonym. Jeśli coś się stanie w miejscu publicznym, osoba zgłaszająca, wystarczy, że naciśnie przycisk. Wówczas pojawiają się wskazówki, jak dalej należy postępować, a my otrzymujemy sms-a z powiadomieniem. Bierzemy defibrylator zestaw PSP-R1, udajemy się na miejsce zdarzenia i udzielamy pomocy – opowiada Paweł Grudziński naczelnik OSP Miękinia.

Od 1995 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tworzonego nie tylko przez jednostki straży pożarnej, ale także inne jednostki ratownicze, jak pogotowie, czy GOPR. Jak dodaje Krzysztof Małek - system ma na celu ochronę zdrowia i życia, a także mienia. Co ważne zakłada, że do celu należy dotrzeć w 15 minut.

- Nie każda jednostka może być włączona do systemu. Jednostka musi być wyposażona w odpowiedni sprzęt, posiadać odpowiednią liczbę wyszkolonych ratowników, a także powinna być zlokalizowana w takim miejscu, aby ratownicy systemu w jak najkrótszym czasie mogli dotrzeć do poszkodowanych - wyjaśnia Adam. - Jeśli chodzi o naszą jednostkę, to jesteśmy naprawdę dobrze wyposażeni: odcinki (węże), armatura wodna, nadciśnieniowe aparaty powietrzne, sprzęt ratownictwa technicznego, ratownictwa wodnego, praktycznie można nas dysponować do wszystkich rodzajów zdarzeń - dodaje.

Remont remizy i wyposażenie

Podczas rozmowy z zarządem OSP Miękinia uwagę przykuwa zaangażowanie, z jakim strażacy służą jednostce i lokalnej społeczności. To własnymi siłami, w wolnym czasie, dzięki samozaparciu i wsparciu wójta gminy, a także sponsorów, w krótkim czasie strażakom udaje się odremontować remizę nadając jej drugie życie.

- Pewnego dnia usiedliśmy na zebraniu i postanowiliśmy, że robimy remont. Tego samego dnia zaczęliśmy szykować pomieszczenie do remontu. Część materiału otrzymaliśmy od lokalnych sponsorów, którzy nas hojnie wspomogli. W naszych pracach pomogła nam również gmina - opowiada Paweł Grudziński. - Trzeba było również poprawić wizerunek, dlatego zaczęliśmy uczestniczyć w imprezach lokalnych. Od kiedy Adam został prezesem duży nacisk kładziemy również na wyposażenie, żeby każdy ze strażaków miał w czym wyjechać do akcji. Na naszym wyposażeniu są trzy samochody ratowniczo-gaśnicze: najnowszy, który pozyskaliśmy, to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, 4x4. Dzięki niemu jesteśmy w stanie dotrzeć na akcje w trudnym terenie i zlikwidować zagrożenie.

W 2014 roku otrzymaliśmy średni samochód ratowniczy gaśniczy mercedes. Trzeci z 1981 roku otrzymaliśmy z jednostki z Lutyni. To na nim głównie mamy sprzęt niezbędny do ratownictwa wodnego - dodaje strażak.

Praca na rzecz lokalnej społeczności

W rozmowie z nami strażacy podkreślają, że poza działalnością typowo ratowniczą, angażują się również w działania na rzecz lokalnej społeczności i lokalnych instytucji. Pogadanki w szkołach i przedszkolach, zabawy dla dzieci z okazji dnia strażaka, asysty przy Orszaku Trzech Króli, imprezie Bike Maraton, czy wsparcie dla Samorządowego Ośrodka Kultury, to tylko kilka z wielu aspektów działalności ochotników. Jak podkreślają w rozmowie, są częścią lokalnej społeczności.

- Wspieramy i pomagamy instytucjom z terenu naszej gminy, parafii, lokalnym instytucjom. Dzięki temu nasza władza patrzy na nas życzliwym okiem, pomaga nam na wielu płaszczyznach. Działalność OSP finansowana jest głównie z budżetu gminy przez co nie martwimy się o środki na bieżące utrzymanie jednostki (paliwo, ubezpieczenia, legalizacja sprzętu itp). Duże podziękowania należą się dla wójta gminy Miękinia Jana Mariana Grzegorczyna, skarbnika oraz radnych. Śmiało mogę powiedzieć, że na bezpieczeństwie w naszej gminie się nie oszczędza. Pozostałe jednostki w powiecie zazdroszczą nam tak świetnej współpracy - opowiada prezes jednostki, Adam Krzyżanowski.

Najtrudniejsze i najpiękniejsze momenty

Zdaniem naszych rozmówców działanie w Ochotniczej Straży Pożarnej, to nie tylko udział w akcjach, ale także wspólne spędzanie czasu i integracja. Grille, wspólne wigilie, spotkania i wyjazdy integracyjne. Dzięki wsparciu gminy strażacy mogą korzystać również z siłowni, a także z sali gimnastycznej, gdzie grają w siatkówkę, piłkę nożną, czy badminton. Systematycznie, w soboty gospodarcze, dbają również o swój sprzęt.

- Tu mieszkamy i w razie działań ratowniczych, to my przybywamy jako pierwsi na miejsce akcji. A to właśnie pierwsze minuty, szczególnie podczas ratowania życia, są najważniejsze - podkreśla prezes OSP.

Zapytani o najtrudniejsze akcje i te, które na długo utkwiły w ich pamięci, wspominają spektakularne akcje, takie jak w pożar lasu Kuźni Raciborskiej na początku lat 90, czy płonące torfowiska w rezerwacie Zabór. Wspominają również srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznany jednostce za ponad 50 letnią działalność i pomoc w usuwaniu skutków powodzi z 1997 roku.

- Trudną akcją, jaką pamiętamy był wypadek dwóch rowerzystów przed Bike Maratonem. Przybyliśmy wówczas na miejsce akcji jako pierwsi i podjęliśmy akcję udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy. Niestety nie udało się uratować obu. Jeden z nich zmarł na miejscu, drugi w szpitalu. I to właśnie wyjazdy do zdarzeń z ofiarami śmiertelnymi są najbardziej traumatyczne. Trudne są również akcje trwające po kilkanaście godzin, ponieważ są ciężkie pod względem fizycznym - mówi Adam Krzyżanowski.

Jak podkreśla prezes ochotników swoją świetność jednostka zawdzięcza przede wszystkim strażakom działającym w jej szeregach. - Chciałbym, podziękować wszystkim byłym, a w szczególności obecnym członkom naszej jednostki. To dzięki waszej ciężkiej pracy, waszemu poświęceniu i zaangażowaniu z dumą mogę przedstawić nasze wspólne dokonania. Bez was to nie było by możliwe - dodaje Adam Krzyżanowski.

Na pytanie, czego im życzyć w tym roku, zgodnie odpowiadają: - Jak najmniej wyjazdów oraz tyle samo powrotów co wyjazdów. I tego im życzymy.

