OTO ZWYCIĘZCY FOTO-KONKURSU "WIDZIAŁEŚ WIOSNĘ?"

Nadszedł czas na przedstawienie laureatów naszego wiosennego konkursu fotograficznego. Musimy przyznać, że wybór był bardzo trudny, bo wszystkie zdjęcia są piękne.

Otrzymaliśmy ich nadspodziewanie dużo, bo aż 198! Zaskoczył nas także poziom prac.

Po długiej i burzliwej naradzie jury musiało jednak podjąć się trudnego zadania i wyłoniło zwycięzców. 1. miejsce przyznało Wiktorii Skrybant z Kulina, 2. Katarzynie Gałeckiej z Malczyc, 3. Natalii Rześniowieckiej ze Środy Śląskiej.

Serdecznie gratulujemy! O terminach i miejscu odbioru nagród, laureatów powiadomimy mailowo.

Dziękujemy bardzo wszystkim Państwu, którzy nadesłali nam swoje zdjęcia i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Redakcja

1. miejsce

2. miejsce

3. miejsce

Nagrody w konkursie

1. miejsce - WYCIECZKA DLA DWOJGA NA: „NOC MUZEÓW W PRADZE" w terminie 10-11.06.2017 oraz DWA KARNETY DLA DWÓCH OSÓB UFUNDOWANE PRZEZ ŚREDZKI PARK WODNY I DOM KULTURY W ŚRODZIE ŚL.

Fundatorem nagrody głównej - wycieczki do Pragi jest Biuro Turystyczne "Kowalska" ze Środy Śląskiej

Opis oferty

PRASKA NOC MUZEÓW. Raz do roku Praskie muzea i instytucje kulturowe otwierają swoje drzwi o niecodziennej porze- w nocy, po standardowych godzinach otwarcia. Każdego roku w Nocy Muzeów w Pradze uczestniczy około 100 tysięcy ludzi, którzy oprócz podziwiania unikatowych eksponatów muzealnych, mają szansę uczestnictwa w koncertach, pokazach filmowych, konkursach, czy wystawach zorganizowanych specjalnie na jedną noc. Tej nocy każdy, nawet najmłodszy amator muzeów znajdzie w Pradze coś dla siebie. Dzięki darmowej komunikacji miejskiej tej nocy i darmowym wejściom do muzeów można poznać Pragę od zupełnie innej strony.

Program ramowy:

1 dzień: wyjazd z Firmą FUNCLUB z poszczególnych miast w Polsce zgodnie z rozkładem – WROCŁAW - (PARK HANDLOWY BIELANY, parking przy IKEA, ul. Czekoladowa) - GODZ. 8:00.

Przyjazd do Pragi około południa, rozpoczęcie zwiedzania miasta. W programie m.in. Most Karola, Stare Miasto. Na staromiejskim rynku zobaczymy: ratusz z Orlojem, pomnik Jana Husa, kościół Matki Bożej przed Tynem. Dla chętnych zwiedzanie kompleksu Zamku Królewskiego na Hradczanach (dodatkowo płatne). Po zakończeniu zwiedzania czas wolny na PRASKĄ NOC MUZEÓW trwającą od około godziny 19. do około 1. w nocy. Zbiórka w godzinach nocnych i wyjazd w drogę powrotną do Polski.



2 dzień: przyjazd do poszczególnych miast w Polsce.

W cenie zapewniamy:

przejazd autokarem klasy LUX (barek, klimatyzacja, WC, DVD)

zwiedzanie według programu,

ubezpieczenie KL, NNW

opiekę pilota,

opłatę administracyjną i parkingową

Właściciel-Kierownik Biura Małgorzata Kowalska





2. miejsce - KUPON ZAKUPOWY O WARTOŚCI 300 ZŁ. UFUNDOWANY PRZEZ SKLEP "MERKURY" W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ, BLENDER UFUNDOWANY PRZEZ SKLEP AGD DYSZEWSKI RTV W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ oraz DWA KARNETY DLA DWÓCH OSÓB UFUNDOWANE PRZEZ ŚREDZKI PARK WODNY I DOM KULTURY W ŚRODZIE ŚL. i UPOMINKI FIRMOWE OD FIRMY XEOS.

3. miejsce - BLENDER UFUNDOWANY PRZEZ SKLEP AGD DYSZEWSKI RTV W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ, UPOMINKI FIRMOWE OD FIRMY XEOS oraz KARNET PODARUNKOWY DLA DWÓCH OSÓB OD ŚREDZKIEGO PARKU WODNEGO.



(do logo konkursu wykorzystano zdjęcia Zbigniewa Pilcha)