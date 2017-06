POCZĄTEK ROZGRYWEK NA NASZYCH BOISKACH

Za nami inauguracyjny piłkarski weekend w naszym regionie, patrząc na wyniki to większość nas nie zaskoczyła, ale nie obyło się bez niespodzianek...

Średzka Polonia zgodnie z planem odniosła pewne i zasłużone zwycięstwo pokonując na boisku Centrum Sportu Rekreacji w Środzie Śl. zespół Dolpasz Skokowa 3-0. Bramki w tym spotkaniu strzelili - Kamil Liberek x2 oraz pozyskany z Odry Malczyce, Krzysztof Naskręt.

Niespodzianką w klasie A zakończyło się spotkanie w Białkowie, gdzie dotychczasowy lider rozgrywek uległ walczącemu o utrzymanie Sokołowi Smolec 1-4! Jedyną bramkę dla Czarnych w tym spotkaniu strzelił Kamil Hess.

Nie udała się także inauguracja piłkarzy LKS Ciechów którzy ponieśli wysoką porażkę ulegając we Wrocławiu (jednemu z głównych faworytów do awansu) Parasolowi Wrocław 0-7. Sporym utrudnieniem dla ciechowian była czerwona kartka dla Jacka Kaznowskiego, już w 10 minucie meczu. Gospodarze od początku do końca kontrolowali przebieg spotkania i skutecznie punktowali rywala. Po tym zwycięstwie Parasol został nowym liderem rozgrywek. LKS musi zbierać siły i szukać punktów w kolejnych meczach...

W pozostałych spotkaniach A-klasowych nie udał się start zespołowi z Osieka, który przegrał w Gniechowicach z Błękitnymi 2-3. Natomiast cenne zwycięstwo, z ostatnimi w tabeli Domanicami, odnieśli Zjednoczeni Szczepanów zwyciężając gospodarzy 2-1.

Punkt z trudnego terenu z Krzelowa przywiózł MKS Kostomłoty, remisując z miejscową Kometą 2-2. Obydwie bramki dla MKS-u zdobył Paweł Kozłowski, powracający do zespołu z wypożyczenia do średzkiej Polonii.

Do Wrocławia na mecz z FC Academy wybrała się odmieniona drużyna Odry Malczyce. Mimo porażki z gospodarzami 0-2, malczycanie zaprezentowali się bardzo bojowo, walcząc o każdy metr boiska. Pokazali tym samym, że mimo bardzo poważnych osłabień przed rundą wiosenną, nie będą chłopcami do bicia...

W klasie B pokaz siły zademonstrowały zespoły, które zgłaszają aspiracje do awansu. Pogoń Miękinia wysoko pokonała zespół Wulkan Ogrodnica (7-0). Od pierwszej do ostatniej minuty spotkania Pogoń dyktowała tempo, grając pewnie i na luzie. Systematycznie punktowała gości z Ogrodnicy zwyciężając pewnie i zasłużenie. Hattricka w tym spotkaniu "ustrzelił" nowy nabytek Miękini, Gabriel Wiktorowski.

Drugi z kandydatów, Orzeł Bukówek, także zaaplikował rywalom sporo bramek zwyciężając z Pagelem Komorniki 7-1.



Małą niespodzianką zakończyło się spotkanie w Pisarzowicach, gdzie miejscowa Tęcza urwała punkty faworyzowanej Pogoni Jastrzębce, remisując 0-0.

Ciekawe spotkanie zobaczyli kibice w Chwalimierzu, gdzie zawitał lider rozgrywek Mechanik II Brzezina. W meczu pełnym walki i sytuacji podbramkowych z obydwu stron, górą byli goście zwyciężając 1-0.

Cenne zwycięstwo odniósł beniaminek z Kwietna, wygrywając w Lenartowicach z Błyskawicą 1-0. Jedyną bramkę, po indywidualnej akcji, strzelił pozyskany z Polonii Środa śląska, Gracjan Biliński.

Bardzo dobrze rundę rozpoczęła Odra Słup, która po zaciętym i pełnym dramaturgii spotkaniu, zwyciężyła z Piastem Lutynia 4-3.



WYNIKI:

Polonia - Skokowa 3-0.

Białków - Smolec 1-4.

Gniechowice - Osiek 3-2.

Krzelow - Kostomłoty 2-2.

Parasol - Ciechów 7-0.

Academy - Malczyce 2-0.

Domanice - Szczepanów 1-2.

Miękinia - Ogrodnica 7-0.

Bukówek - Komorniki 7-1.

Chwalimierz - Brzezina 0-1.

Pisarzowice - Jastrzębce 0-0.

Słup - Lutynia 4-3.

Lenartowice - Kwietno 0-1.

Miękina-Juszczyn 3-0 (wo) - Juszczyn wycofał się z rozgrywek.

(az) Fot. gazeta Roland