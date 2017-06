POSADZILI 100 DRZEW W PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Wiosnę witano wczoraj na przeróżne sposoby. W Malczycach na przykład sadzono drzewa, przy miejscowym cmentarzu komunalnym i stadionie.

W akcję włączyli się uczniowie, wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski, skarbnik Marcin Popiuk i prezes Malczyckich Usług Komunalnych Krystian Żygadło.

- Sadzonki przekazane zostały przez Nadleśnictwo Miękinia, Leśnictwo Kąty Wrocławskie. Akcją koordynował nadleśniczy Łukasz Pyra, który wyjaśnił uczniom jak prawidłowo zasadzić drzewo, jaką należy zachować miedzy sadzonkami odległość o raz jak ważną rolę odgrywają drzewa w oczyszczaniu atmosfery - informują pracownicy urzędu gminy. - Prezes MUK, który z zamiłowania jest pszczelarzem, zwrócił uwagę na rolę pszczół w środowisku. Uczniowie mogli zobaczyć pszczoły murarki, które są bardzo dobrymi zapylaczami roślin i odgrywają znaczącą rolę w ogrodnictwie. Dla ludzi są całkowicie bezpiecznie, ponieważ nie żądlą.

Po akcji sadzenia drzew, w szkole odbyła się prezentacja. Prezes MUK pokazał uczniom, jak najprostszym sposobem wykonać modelowy ul. - Wpuszczono do niego kolonię ok. 150 pszczół, która go zasiedliła. Ul pozostał w szkole i w najbliższych dniach zostanie zamontowany na szkolnym patio - informują urzędnicy.

(rol.) Fot. gmina Malczyce