CZYTELNIK: "TRZEBA COŚ Z TYM ZROBIĆ! PROSZĘ O POMOC"

Witam! Pisałem kiedyś do was na temat dzików w Szczepanowie i piszę ponownie, bo nie wiem do kogo zgłosić się z tym problemem.

Jest coraz gorzej one są już wszędzie, strach wychodzić do pracy po 21.00, bo chodzą po drodze.

Jeszcze nikomu nic się nie stało, ale to tylko kwestia czasu. Locha z młodymi jest bardzo niebezpieczna, trzeba coś z tym zrobić! Proszę o jakąś pomoc.

Czytelnik

Teren przy kościele w Szczepanowie - fot. Czytelnik

Od redakcji. Sprawa była poruszana wielokrotnie na naszych łamach. Jak nas wówczas informowano spotkanie dzika nie musi być groźne, pod warunkiem zachowania odpowiednich środków ostrożności. Nie należy wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. W przypadku, kiedy dochodzi do spotkania „oko w oko”, nie należy go niepokoić. Najlepszym wyjściem jest stanie w bezruchu. Ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku.

Rozumiemy Państwa obawy, jednak jedyne co możemy zrobić, to przypomnieć ubiegłoroczny apel burmistrza i podać kontakt do Straży Miejskiej w Środzie Śl., do której należy zgłaszać szczególne przypadki - tel.: tel.71 396 07 34,71 396 07 38.

Redakcja

Z uwagi na dużą populację dzików uprasza się mieszkańców o:

niepozostawianie odpadków pożywienia w miejscach do tego nieprzeznaczonych i nieuzgodnionych z właścicielem gruntu i dzierżawcą terenu łowieckiego;

zamykanie przydomowych ogrodów;

umieszczanie kompostowników, do których trafiają odpady organiczne, w zamkniętych ogrodach;

utrzymywanie czystości i porządku na posesji;

zbieranie opadłych owoców i warzyw;

zamykanie śmietników przy posesjach;

niepozostawianie worków ze śmieciami obok kubłów.

Burmistrz Środy Śląskiej

Adam Ruciński