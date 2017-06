STAROSTWO ODPOWIADA NA DONIESIENIA MEDIALNE

W ostatnim czasie w lokalnych mediach pojawiło się wiele, nieprawdziwych i wprowadzających czytelników w błąd, informacji odnośnie uprawnień i możliwości starosty podczas procedury wydawania pozwolenia na budowę.

Zacząć należy od stwierdzenia, że pozwolenie na budowę wydawane jest na wniosek inwestora zamierzającego realizować inwestycję objętą koniecznością uzyskania decyzji - pozwolenia na budowę, wydawanej na podstawie Prawa budowlanego (Dz.U.2016.290 z dnia 8.03.2016). Zatem rodzaj inwestycji jej zakres, rozwiązania techniczne i technologiczne a także oddziaływanie na środowisko zależą tylko i wyłącznie od inwestora, który decyduje co i w jaki sposób chce wybudować. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest fakt, iż inwestor aby uzyskać pozwolenie na budowę przedkłada do starostwa powiatowego wniosek wraz z projektem technicznym oraz projektem zagospodarowania działki. Załączniki te muszą być opracowane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami i odzwierciedlać zakres planowanej inwestycji.

Na etapie podejmowania decyzji o wydawaniu pozwolenia na budowę lub decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza tylko i wyłącznie (art. 35 Prawa budowlanego):

1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Oznacza to, że starosta powiatu nie ma ustawowych uprawnień do sprawdzania przyjętych w projekcie budowlanym rozwiązań technicznych. O rozwiązaniach technicznych decyduje inwestor, a projektant przyjmuje te rozwiązania jeśli są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Bardzo istotną kwestią jest weryfikacja prawidłowości lokalizacji inwestycji i jej zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego lub innymi uwarunkowaniami. W praktyce oznacza to kontrolę zgodności z prawem lokalnym ustalonym przez najniższy szczebel władzy samorządowej tj. gminy. W momencie gdy rada miejska/gminna zatwierdzając Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze objętym inwestycją, co do której wydawane jest pozwolenia na budowę, wyrazi zgodę na lokalizację inwestycji o określonych parametrach (w tym inwestycji przemysłowych), a jednocześnie burmistrz/wójt wyda pozytywną decyzję środowiskową to starosta wydając decyzję budowlaną nie ma możliwości weryfikacji rozwiązań technicznych ani też środowiskowych. Weryfikacji podlega jedynie zgodność przyjętych rozwiązań z prawem, przede wszystkim lokalnym.

Reasumując stwierdzenia typu: zastosowane rozwiązania zostały przyjęte w projekcie budowlanym, a ich prawidłowość i legalność została potwierdzona decyzją starosty średzkiego zezwalającą na budowę wprowadzają w błąd opinię publiczną i nie pokrywają się ze stanem prawnym.

----------INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚRODZIE ŚL.-----------