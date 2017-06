TRANS-FORMERS: "PROSIMY MIESZKAŃCÓW O WYROZUMIAŁOŚĆ"

W nawiązaniu do tematu godzin sprzątania ulic w mieście Środa Śląska, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż przez wiele lat sprzątanie odbywało się w godzinach nocnych i wczesno-porannych,

kiedy jest najmniejszy ruch, co jednak powodowało wiele sprzeciwów mieszkańców, skarg na hałas i uwag o zakłócaniu ciszy nocnej.

W odpowiedzi na te skargi i roszczenia, gmina zlecając sprzątanie miasta zobowiązała firmę sprzątającą do wykonania tych działań w godzinach od 6:00 do 8:00. Sprzątanie w godzinach późniejszych tj. do godz. 11:00 dopuszczalne jest tylko w przypadku ulic i placów o mniejszym natężeniu ruchu. Niestety, powolny przejazd zamiatarki jest konieczny dla dokładnego sprzątania, a wynikające z tego utrudnienia w ruchu są nieuniknione.

W innych miastach sprzątanie również odbywa się w podobnych godzinach, nie powodując jednak takich emocji i niezadowolenia. Niestety, nie istnieje godzina dogodna dla wszystkich, również jeśli chodzi o godziny opróżniania pojemników z odpadami.

Dlatego dziękujemy tym z Państwa, którzy okazali zrozumienie dla problemu i prosimy wszystkich mieszkańców o wyrozumiałość.

PHK TRANS-FORMERS WROCŁAW

Oddział w Środzie Śląskiej