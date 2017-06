ŚREDZKIE GIMNAZJUM ZGARNĘŁO WSZYSTKIE NAGRODY

Natalia Kowalska, uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śl., zajęła aż dwa pierwsze miejsca w wojewódzkim konkursie "Z budownictwem za pan brat"., który odbył się we Wrocławiu.

- To wielki sukces naszej uczennicy, która nie zawahała się zawalczyć o zwycięstwo, jako jedyna przedstawicielka płci pięknej w tym konkursie. Natalia udowodniła, że oprócz urody, kultury i wielkiej skromności, posiada wiedzę i umiejętności, dzięki którym pokonała wszystkich uczestników konkursu. Natalia zajęła pierwsze miejsce za profesjonalne wykonanie najpiękniejszej pracy: makiety domu jednorodzinnego z materiałów ekologicznych, który sama zaprojektowała. Praca Natalii wyróżniała się na tle innych wyjątkową dbałością o szczegóły oraz estetyką - czytamy na stronie gimnazjum. - Ogromny sukces Natalii Kowalskiej, to jej wielka pasja do projektowania i tworzenia rzeczy pięknych, które od dzieciństwa przekazywał jej tato. Stanie się w przyszłości wielkim architektem, to największe marzenie Natalii. Życzymy jej kolejnych sukcesów i rozwijania swojej pięknej pasji, zgodnie ze swoimi zamiłowaniami.

(rol.) Fot. gimnazjum