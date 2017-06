4 MILIONY DOTACJI DLA GMINY ŚRODA ŚLĄSKA I MALCZYCE

Wczoraj Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził wyniki konkursów przeprowadzonych w ramach działania „Dziedzictwo kulturowe”. Wśród 29 zatwierdzonych do dofinansowania projektów znalazły się dwa z terenu powiatu średzkiego.

Blisko 77 projektów o łącznej wartości 260mln zł wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego w związku z konkursem na dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego na rewitalizację zabytków i rozwój instytucji kultury.

- Konkurs dotyczył dwóch typów projektu. Pierwszy z nich dedykowany był zabytkom wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Do rozdysponowania były pieniądze na rewitalizację, rewaloryzację, konserwację, renowację i restaurację obiektów zabytkowych oraz obszarów zabytkowych, a także na przystosowaniu obiektów do pełnienia przez nie nowych funkcji, w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej – informuje w zamieszczonym komunikacie Dolnośląski Urząd Wojewódzki. - Adresatem drugiego konkursu były instytucje kultury, które dzięki środkom zyskają szansę na przebudowę i rozbudowę swoich obiektów, doposażenie w nowy sprzęt niezbędny do rozwoju oferty oraz oprogramowania komputerowe ułatwiające wewnętrzne zarządzanie w instytucji – czytamy dalej.

Podczas zorganizowanej wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim konferencji prasowej ogłoszono 29 zwycięskich projektów. Wśród nich znalazły się dwa projekty gmin z terenu naszego powiatu.

Gmina Środa Śląska i gmina Malczyce z dofinansowaniem

Według informacji podanych wczoraj przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki gmina Środa Ślaska otrzymała dofinansowanie na realizację projektu - Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez rewaloryzację zabytkowego średzkiego Ratusza z jednoczesnym wzbogaceniem oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej (Pl. Wolności 3). Całkowita wartość projektu wyniosła 2 888 704,08 zł. Rekomendowana wartość dofinansowania to kwota 2 455 398,47 zł.

Z kolei gmina Malczyce otrzyma środki na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach wraz z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych. W tym przypadku całkowita wartość projektu wynosi 2 017 428,79 zł, natomiast rekomendowana wartość dofinansowania, to kwota 1 580 373,58 zł.

