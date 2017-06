EMOCJONUJĄCE MECZE NASZYCH DRUŻYN

Za nami 2 kolejka rozgrywek piłkarskich z drużynami naszego regionu, przy pięknej pogodzie jaka nam towarzyszyła, emocji i pięknych goli nie brakowało...

Średzka Polonia w sobotnie popołudnie udała się do Brzegu Dolnego, gdzie rozegrała mecz z 10 w tabeli KP Brzeg Dolny. Mimo kilku bardzo dobrych sytuacji w pierwszej połowie, poloniści nie zdołali objąć prowadzenia i na domiar złego w okolicach 20min spotkania rzutu karnego nie wykorzystał Kamil Liberek. Na przerwę obie ekipy schodziły z bezbramkowym remisem. Od początku 2 części spotkania do ataku ruszyli gospodarze, co zaowocowało bramką w 49min i prowadzeniem KP Brzeg 1-0.

Średzcy piłkarze do końca walczyli o korzystny wynik, udało się strzelić tylko bramkę dająca remis, a uczynił to Krzysztof Rożek w 81min. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1-1.

W klasie A Zjednoczeni Szczepanów nie sprostali liderowi rozgrywek Parasolowi Wrocław, ulegając faworytowi 0-2. W pierwszej połowie napastnik gospodarzy Denis Puzio miał 2 bardzo dobre sytuacje do strzelenia bramki, lecz za każdym razem był nieskuteczny... Parasol kontrolował spotkanie posiadając przez cały mecz przewagę optyczną. Bramkę na 1-0 goście strzelili w okolicach 30min, a na 2-0 w 78min z rzutu karnego.

Po nieudanej inauguracji zrehabilitowali się Czarni Białków, którzy pokonali na własnym boisku Błękitnych Gniechowice 3-1 i z dorobkiem 33pkt, tracą fotel lidera gorszym bilansem bramek z Parasolem Wrocław.

2 porażkę w 2 meczu rundy wiosennej poniósł LZS Osiek, który udał się do Brzeziny na mecz z tamtejszym Mechanikiem. Problemem Osieka było to, że na spotkanie zawodnicy wybrali się zaledwie w 11-osobowym składzie. Bez zmian oraz korekt goście nie byli w stanie wytrzymać trudów spotkania i ulegli dobrze i konsekwentnie grającym w tym spotkaniu gospodarzom 1-4.

Niespodziewaną porażkę na własnym boisku poniósł MKS Kostomłoty przegrywając z FC Academy 1-3. Jedyną bramkę dla MKS-u strzelił grający trener Paweł Strożek.

W klasie B, w najciekawszym meczu dla układu tabeli, Błękitni Chwalimierz pokonali Tęczę Kwietno 3-2. W pierwszej połowie obie drużyny strzeliły po dwie bramki i do szatni udały z remisem 2-2. Po przerwie Tęcza zyskała zdecydowaną przewagę w posiadaniu piłki, lecz nie potrafiła wykończyć żadnej z akcji... Co nie udało się Tęczy wyszło Błękitnym, którzy w okolicach 80min, po dalekim wykopie w pole karne, zdołali strzelić zwycięskiego gola na 3-2.

Bardzo wysokie zwycięstwo odniosły rezerwy Mechanika Brzezina, zespół ten rozgromił Wulkan Ogrodnicę 13-0.

Kolejne pewne zwycięstwo odniósł faworyt rozgrywek Pogoń Miękinia, pokonując Błyskawicę Lenartowice 3-0. Niezłe widowisko urządziły sobie Pagel Komorniki z Odrą słup. W meczu pełnym emocji i dramaturgii goście ze Słupa wygrali z gospodarzami 5-4.

To już 2 zwycięstwo w 2 spotkaniu tej rundy zawodników ze Słupa. Wydaje się, że problemy z zeszłej rundy odrzanie mają już za sobą...

W grupie IV klasy B, 2 porażkę w 2 spotkaniu rundy wiosennej ponieśli Zieloni Rakoszyce. Podopieczni trenera Mateusza Partyki, po inauguracyjnej przegranej z Wichrem Domasław 3-6 ulegli UKS Piotrowice 2-3.

W klasie C odbyła się inauguracja rundy wiosennej i z ciekawszych spotkań - KS Rusko uległo liderowi Spartanowi Marszowice 3-4, z kolei Zryw Chełm pokonał Burzę Wilczków 4-2, potwierdzając tym samym, że nie zrezygnuje z walki o promocję do klasy B.

Wykorzystując pauzę w swoich rozgrywkach, mecz towarzyski rozegrali rywale zza miedzy - LKS Ciechów z Orłem Bukówek. Mecz był otwarty z obydwu stron, drużyny zademonstrowały ostrą walkę, strzelając łącznie 13 bramek! Górą w tym spotkaniu był A-klasowicz z Ciechowa, zwyciężając 8-5!



WYNIKI:

Polonia-Brzeg 1-1.

Kostomłoty-Academy 1-3.

Szczepanów-Parasol 0-2.

Malczyce-Domanice 1-4.

Brzezina-Osiek 4-1.

Białków-Gniechowice 3-1.

Ciechów-Bumerang 3-0(wo).

Jastrzębce-Juszczyn 3-0(wo).

Brzezina-Ogrodnica 13-0.

Miękinia-Lenartowice 3-0.

Kwietno-Chwalimierz 2-3.

Komorniki-Słup 4-5.

Lutynia-Pisarzowice 3-1.

Rusko-Marszowice 3-4.

Wilczkow-Chełm 2-4.

Rzeczyca-Wilkszyn 1-3.

Budziszów-Proszków 3-4.

Lenartowice II-Przedmoście 3-2.

Rakoszyce-Piotrowice 2-3.

Sobótka-Piersno 4-1.

Zachowice-Wichrów 5-1.

Ciechów-Bukowek 8-5.

(az) Fot. rk