"TAKI PARK TO WSTYD DLA NAS WSZYSTKICH!" (list do redakcji)

Redakcjo! Mamy w Środzie Śląskiej park - niby czysty, zadbany, ale mnie przeraził. Dlaczego?

Od dłuższego czasu przebywałam za granicą, a że tęsknię za swoim miastem - często zaglądam na wasz portal i zerkam na kamerę. Wyczytałam jakiś czas temu w waszej gazecie, że park został zrewitalizowany. Ucieszyłam się, bo jest to miejsce, które często odwiedzam, jak tylko jestem w Środzie.

Byłam tam kilka dni temu... I zobaczyłam w jego centralnej części spustoszenie, jak po jakiejś nawałnicy. Właściwie prócz trawy, to już niewiele pozostało. W miejscach, gdzie były nasadzenia roślin pozostała głównie kora.

Powinniśmy jako średzianie wstydzić się, że teraz to miejsce tak wygląda, a wygląda jak przypuszczam, z powodu niszczenia krzewów i drzewek. Widać połamane kikuty, duże braki w żywołoptku, inne rośliny zapewne zostały powyrywane i "podlane" przez pieski...

Kiedy nasze społeczeństwo dojrzeje do tego, by było normalnie? Być może kiedyś tak się stanie... A na razie - taki park to wstyd dla nas wszystkich!

Weronika