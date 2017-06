PIŁKARSKI WEEKEND - EMOCJI NIE BĘDZIE BRAKOWAŁO

Przed nami kolejny piłkarski weekend zapowiadający się bardzo emocjonująco... Do Środy Śląskiej zawita bardzo dobrze spisujący się w tym sezonie beniaminek z Siechnic, który zgromadził na swoim koncie 35pkt i o 4 wyprzedza w tabeli średzką Polonię.

W pierwszym spotkaniu tych zespołów jesienią padł wynik 2-0 dla beniaminka. Miejmy nadzieję, że poloniści powezmą rewanż na rywalu i punkty zostaną w Środzie śląskiej.

W klasie A najciekawiej zapowiada się spotkanie w Osieku, gdzie miejscowy LZS podejmie LKS Ciechów, z którym jesienią przegrał aż 3-10! Wszyscy w Osieku pamiętają tę przegraną i chcą rewanżu. Może nie być to takie łatwe, bo Osiek w dwóch pierwszych spotkaniach poniósł 2 porażki i wydaje się, że forma jest jeszcze w śnie zimowym...

Na ciężki teren do Krzelowa udadzą się Czarni Białków, którzy uskrzydleni zwycięstwem z Gniechowicami będą chcieli utrzymać zwycięski tor i nadal dotrzymywać kroku Parasolowi Wrocław, przed którym spotkanie z Odrą Malczyce. Po dużych roszadach kadrowych, Odra w pierwszych dwóch spotkaniach rundy wiosennej poniosła 2 porażki.

W klasie B hitem kolejki jest bez wątpienia spotkanie w Chwalimierzu, gdzie Błękitni podejmą Pogoń Miękinię. Pogoń w pierwszych dwóch spotkaniach odniosła pewne zwycięstwa, nie tracąc bramki, ale wszyscy wiemy, jaki Chwalimierz jest groźny na własnym boisku. Przekonał się o tym choćby lider z Brzeziny, który wzmocniony zawodnikami z pierwszego zespołu klasy A, zdołał ledwo zwyciężyć 1-0. Zapowiada się bardzo emocjonujące widowisko.

Kolejne interesujące spotkanie zapowiada się w Słupie, gdzie miejscowa Odra, która wystartowała bardzo dobrze wygrywając 2 pierwsze spotkania, podejmie Orła Bukówek. Jest to bardzo ważny mecz dla piłkarzy z Bukówka, którzy jak myślą wciąż o awansie, to nie mogą pozwolić sobie na jakąkolwiek stratę punktów i muszą liczyć na potknięcie Miękini w Chwalimierzu...



W klasie C bardzo ważne spotkanie dla układu w tabeli odbędzie się w Chełmie, gdzie 4 w tabeli Zryw podejmie 3 KS Rusko. Obie drużyny myślą o promocji do klasy B i obie tracą do miejsca premiowanego awansem kilka punktów (KS - 4pkt, Zryw - 6pkt). Zwycięstwo którejś z drużyn przedłuży jej szansę na potencjalny awans, zaś porażka znacznie oddali, dlatego jest o co walczyć i zapowiada się bardzo ciekawie...



TERMINY SPOTKAŃ:

Polonia-Siechnice 2.04. Godz.15.

Parasol-Malczyce 2.04. Godz.15.

Krzelów-Białków 1.04. Godz.16.

Gniechowice-Brzezina 1.04. Godz.16.

Osiek-Ciechów 2.04. Godz.15.

Bumerang-Szczepanów (walkower).

Domanice-Kostomłoty 2.04. Godz.11.

Juszczyn-Lutynia (walkower)

Lenartowice-Jastrzębce 2.04. Godz.12.

Chwalimierz-Miękinia 2.04. Godz.14.

Pisarzowice-Komorniki 2.04. Godz.14.

Słup-Bukówek 2.04. Godz.14.

Ogrodnica-Kwietno 2.04. Godz.15.

Chełm-Rusko 2.04. Godz.15.

(az) Fot. rol.