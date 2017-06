SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI W ŚREDZKIM STAROSTWIE

Formy wsparcia oferowane przez urzędy pracy pracodawcom były tematem spotkania, jakie odbyło się 28 marca w średzkim starostowie.

Organizatorem spotkania było Centrum Aktywizacji Zawodowej, a patronat nad nim objął starosta Sebastian Burdzy. – Cieszę się z państwa obecności a także całej dotychczasowej aktywności i współpracy. Jestem przekonany, że otrzymają państwo dzisiaj wiele cennych informacji, również na temat zatrudniania obcokrajowców, co jest coraz powszechniejszym zjawiskiem. W naszym powiecie takich osób jest już 1800 – mówił starosta.

Pierwszym tematem spotkania była analiza lokalnego rynku pracy. Przedstawiała ją Halina Semegen, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej. Specjalista ds. aktywizacji Zenona Figiela omówiła instrumenty rynku pracy. Najwięcej uwagi poświeciła najpopularniejszym tj.: prace interwencyjne, staże, refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy.

Agnieszka Czajkowska z Państwowej Inspekcji Pracy przybliżyła temat zatrudniania obcokrajowców. Opowiedziała m.in. jakie akty prawne regulują to zagadnienie, jak wygląda legalne zatrudnianie, kto może podjąć pracę bez zezwolenia i jakich nieprawidłowości najczęściej dopuszczają się pracodawcy. – Obcokrajowcy znają i bardzo pilnują swoich praw. Od 1 stycznia do teraz złożyli już sto dwadzieścia dwie skargi, to 1/3 wszystkich, które do nas wpłynęły – mówiła.

Zwróciła też uwagę na zakaz dyskryminacji oraz grzywny dla pracodawców za nieprzestrzeganie przepisów. O EURES-ie – sieci instytucji zajmującej się międzynarodowym pośrednictwem pracy opowiedziała Anna Hamryszak z PUP-u. Ostatnim tematem były szkolenia pracowników organizowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zagadnienie to przybliżyła dyrektor Semegen.

Poruszane tematy okazały się dla pracodawców interesujące i spotkanie zakończyło się dyskusją.

(rfp) Fot. ers