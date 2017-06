MIESZKAŃCY: "MAMY TEGO DOŚĆ! CHCEMY NORMALNOŚCI"

- Nie wiemy do kogo już mamy się zwracać. To co się u nas dzieje, to jakaś paranoja - mówią mieszkańcy ul. Stacyjnej w Środzie Śląskiej. - Ciągłe prośby nie dają efektu, a my po woli mamy już tego dość!

O problemach mieszkańców domów przy dworcu PKP pisaliśmy wielokrotnie. Tym razem zwrócili się do nas w sprawie parkowania przy ich domach. Zdaniem naszych rozmówców, osoby dojeżdżające pociągami boją się zostawiać swoje samochody przy dworcu i szukają bezpiecznych miejsc.

- Wciąż dochodzi do dewastacji samochodów, bo panują tu ciemności egipskie. Poprzebijane opony, porysowane karoserie, powybijane szyby, to bardzo często się zdarza, dlatego nam tu parkują - mówi jedna z mieszkanek.

Uszkodzenia pojazdów potwierdza średzka policja.

- W lutym bieżącego roku odnotowaliśmy trzy zgłoszenia dot. uszkodzenia pojazdów. Sprawcy m.in. poprzebijali opony, wybili szyby oraz uszkodzili powłokę lakierniczą pojazdów. Obecnie prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności oraz ustalenie sprawcy/sprawców – poinformował nas st. asp. Marta Stefanowska, rzecznik prasowy KPP Środzie Śląskiej.

- Ostatnio nie mogłam wyrzucić śmieci, bo dojście do kubłów było zatarasowane - mówi kobieta. - Czy ja muszę czyścić tyłkiem komuś auto żeby wyrzucić śmieci? Poza tym, tarasują nam bramy wjazdowe, zajmują miejsca dla naszych samochodów - denerwuje się mieszkanka.

Zdaniem mieszkańców ich prośby o ustawienia znaku "parking tylko dla mieszkańców" są bezskuteczne. - Zwracaliśmy się w tej sprawie do PKP i gminy, jednak nikt takiej zgody nie chce wyrazić - twierdzi nasza rozmówczyni. Podobnie, ich zdaniem, jest z prośbami z odpowiednim oświetleniem tego miejsca.

Jak poinformowała nas Aleksandra Grzelak, starszy specjalista wydziału prasowego PKP S.A - Na budynku dworca znajduje się latarnia, oświetlająca fragment placu przed obiektem. Dodatkowo PKP S.A. zleci przywrócenie oświetlenia w latarniach zlokalizowanych na ul. Stacyjnej, prowadzącej do dworca.

Z kolei podczas rozmowy z Urzędem Miejskim w Środzie Śląskiej podkreślany jest fakt przynależności zarówno dworca, jak i terenów do niego przyległych do spółki PKP. Poinformowano nas, że obecnie gmina prowadzi rozmowy dotyczące dzierżawy części terenu przyległego do dworca celem stworzenia w tym miejscu parkingu dla mieszkańców.

- PKP S.A. jest zainteresowana wynajmem wskazanej powierzchni gminie Środa Śląska. Obecnie trwają uzgodnienia dot. warunków przyszłej umowy w tym zakresie – potwierdza informację Aleksandra Grzelak, przedstawiciel spółki PKP.

Miejmy nadzieję, że sprawa terenu wokół dworca PKP w Środzie Śl. ruszy z miejsca, a podróżujący pociągami Polskich Kolei Państwowych będą mogli ze spokojem i bez żadnych obaw pozostawić swój samochód w miejscu do tego przeznaczonym i odpowiednio oświetlonym.

(red.) Fot. Czytelnicy

Tak ciemno jest przy dworcu - wideo czytelniczki