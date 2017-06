NAJWYŻSZA DOTACJA DLA ŚREDZKIEGO RATUSZA

Pierwsze miejsce w rankingu punktowym i blisko 2,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego otrzymała gmina Środa Śląska na rewaloryzację zabytkowej części ratusza.

To najwyższe dofinansowanie spośród 7 projektów z Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej – od Oławyi Strzelina do Malczyc.

Partnerstwo dla zabytku

Projekt, który złożyła gmina Środa Śląska dotyczy głównie zabytkowej elewacji ratusza i wieży, ale skorzysta na nim także średzkie Muzeum Regionalne. Dzięki pozyskanej dotacji możliwe będzie m.in. poszerzenie oferty Muzeum i stworzenie nowej przestrzeni do organizowania działań kulturalnych i edukacyjnych.

Przede wszystkim zyska jednak sam miejski rynek, w którego sercu znajduje się zabytkowa część ratusza.

- Współpracujemy z Muzeum Regionalnym przy różnych okazjach, co roku, stosownie do uchwał Rady Miejskiej, dofinansowujemy również bieżącą działalność instytucji z budżetu gminy Środa Śląska, jako jedyni wśród gmin z całego powiatu. Postanowiliśmy pójść o krok dalej i zadbać o naszą wspólną wizytówkę, jaką jest budynek ratusza. Jest to kolejny etap prac nad zmianą oblicza średzkiego rynku – podkreśla burmistrz Adam Ruciński. Prace przy remoncie ratusza mają ruszyć w III kwartale br.



Co się zmieni?

Zakres prac obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych w całym zespole ośmiu budynków dawnego ratusza w Środzie Śląskiej. Będą to zarówno roboty izolacyjne, jak i blacharskie, malarskie, renowacyjne i impregnacyjne. Zamontowany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych, renowację przejdą zegary na wieży oraz dziedziniec. W projekcie ujęto także doposażenie Muzeum Regionalnego m.in. w nowoczesny system wystawienniczy i bezprzewodowy system dźwiękowego przewodnika. Powstanie również platforma multimedialna „Wirtualny spacer po muzeum”.

- To jeden z przykładów obiektu, który nie jest obecnie należycie eksponowany. Zamierzamy to zmienić: ciekawy architektonicznie i odnowiony Ratusz wraz z ożywionym dziedzińcem może być pierwszym przystankiem na szlakach turystycznych wiodących przez ziemię średzką – zauważa Justyna Dudek, zastępca kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy UM w Środzie Śląskiej.



Całkowita wartość inwestycji to 2,89 mln zł, z czego niemal 2,5 mln zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej. W całym województwie dolnośląskim spośród 77 złożonych wniosków dofinansowanie na rewitalizację zabytków i rozwój instytucji kultury otrzyma 29 projektów na łączną kwotę blisko 70 mln zł.



DO POBRANIA Ranking projektów w OSI Równiny Wrocławskiej (PDF)

Elewacja frontowa średzkiego ratusza.

----------INFORMACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚRODZIE ŚL.-----------