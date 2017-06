Z TĘSKNOTY DO ZIEMI PRZODKÓW - WKRÓTCE WYSTAWA

W Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej przygotowywana jest wystawa „Rodem z Łukowca”. Niedawno dostarczono eksponaty ze zbirów Franciszka Burdzego z Lubina i mieszkańców naszego powiatu.

27 marca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 roku. 5 tys. zł przyznano na wystawę „Rodem z Łukowca”, która zostanie otwarta w naszym muzeum.

Projekt przygotowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Średzkiej we współpracy z Wydziałem Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu średzkiego starostwa. Zakłada on organizację wystawy narzędzi jakimi przed wojną posługiwali się mieszkańcy Łukowca i okolic. Narzędzia do uprawy roli oraz te używane w gospodarstwie domowym zgromadzili mieszkańcy gminy Kostomłoty oraz Udanin.

Pomysłodawcą wystawy jest Franciszek Burdzy mający swe korzenie w Łukowcu, kolekcjoner pamiątek oraz wspomnień rodaków zamieszkujących kiedyś kresy wschodnie. – Zgromadzane przez pana Franciszka i innych mieszkańców powiatu eksponaty już przekazano do Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej, które jest partnerem naszego projektu. Wystawa zostanie otwarta w Noc Muzeów tj. z 19/20 maja i potrwa do końca roku – mówi Marcin Brzeziński, kierownik wydziału promocji powiatu.

Projekt obejmuje koszty aranżacji sal wystawowych oraz koszt promocji wydarzenia. Jego integralną częścią będzie również film o Polakach przesiedlonych z Łukowca m.in. na teren powiatu średzkiego. Ma on pokazać tęsknotę byłych kresowian oraz ich najbliższych do „ziemi przodków”. Muzykę do filmu skomponuje średzki kompozytor, Krzysztof Polak.

(ers) Fot. Wiktor Kalita