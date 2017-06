POWSTANIE CENTRUM SZKOLENIOWE XEOS

Na Bielanach Wrocławskich, na powierzchni ponad 2 500 metrów kwadratowych, powstanie Specjalistyczne Centrum Szkoleniowe, kształcące pracowników zakładu naprawy i serwisowania silników lotniczych w Środzie Śląskiej.

31 marca 2017 r. nastąpiło oficjalne podpisanie umowy między Spółką XEOS, a firmą Prologis, globalnym liderem nieruchomości logistycznych, właścicielem Prologis Park Wrocław.

Prologis Park Wrocław wybrano ze względu na zastosowane na terenie inwestycji rozwiązania techniczne, mające na celu wygodę użytkowania, oszczędność energii i ochronę środowiska. Dogodne położenie – 15 km od centrum Wrocławia i komfortowy dojazd, dzięki lokalizacji w pobliżu skrzyżowania głównych dróg transportowych, były dodatkowym atutem Parku.

Centrum Szkoleniowe powstanie w odpowiednio przystosowanym do tego celu budynku. Prace adaptacyjne rozpoczną się w pierwszych dniach kwietnia, natomiast pierwsze szkolenia teoretyczne w nowym centrum zaplanowano na czerwiec 2017 r. Od lipca mechanicy i asystenci mechaników przejdą do drugiego etapu – szkolenia praktycznego, weryfikując swoją wiedzę i umiejętności na prawdziwych silnikach lotniczych.

Centrum Szkoleniowe XEOS to najnowocześniejsza tego typu inwestycja w Europie Środkowo-Wschodniej. Będzie służyć pracownikom Spółki XEOS, pozwalając im zdobyć unikatowe kompetencje do pracy w sektorze lotniczym. Centrum to także pierwszy krok w celu stworzenia w przyszłości doliny lotniczej na terenie Dolnego Śląska.

60 mln PLN zainwestowane w szkolenie kadry

XEOS w szkolenia kadry zainwestuje 60 mln PLN. Część z tych środków zostanie przeznaczona właśnie na budowę Specjalistycznego Centrum Szkoleniowego we Wrocławiu.

Pierwsza grupa 22 pracowników rozpoczęła szkolenie już 1 lutego 2017 r. w obecnych biurach projektowych Spółki we Wrocławiu. Szkolenia odbywają się etapami – co kilka tygodni swoje szkolenia rozpoczynają kolejne grupy pracowników liczące średnio 20 osób. W sumie do momentu otwarcia zakładu w Środzie Śląskiej w 2. połowie 2018 roku we wrocławskim centrum przeszkolonych zostanie 120 osób.

Zaplanowane na ok. 18 miesięcy szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. W trakcie szkolenia teoretycznego pracownicy doskonalą umiejętności z zakresu języka angielskiego, z naciskiem na słownictwo techniczne, charakterystyczne dla branży lotniczej oraz zdobywają wiedzę techniczną, np. szkolenia materiałowe, wykłady z prawa lotniczego czy znaczenie czynnika ludzkiego w lotnictwie. Szkolenie praktyczne ma na celu przedstawienie specyfiki pracy z prawdziwymi silnikami najnowszych generacji. W ramach treningu zawodowego będą odbywały się również wyjazdy do podobnych, funkcjonujących już w Europie zakładów, m.in. do Hamburga.

Strategia Spółki zakłada od kilku do kilkunastu miesięcy intensywnego, płatnego i specjalistycznego szkolenia. XEOS chce też stworzyć wysokiej jakości, komfortowe warunki pracy. To wszystko ma sprawić, że rotacja pracowników będzie niska. Inwestor planuje bowiem działać na terenie Środy Śląskiej co najmniej 40 lat.

W ramach budowania kadry wysokiej klasy specjalistów XEOS chce współpracować z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Politechniką Wrocławską i szkołami technicznymi oraz Dolnośląskim Klastrem Lotniczym, powołanym przez Legnicką Specjalną Stefę Ekonomiczną.

Innowacyjne technologie atrakcyjne dla nowych pracowników

To właśnie możliwość pracy z zastosowaniem zaawansowanych technologii z branży lotniczej, atrakcyjne, długofalowe szkolenia zawodowe oraz międzynarodowe środowisko pracy, stworzone z udziałem dwóch globalnych marek – Lufthansa Technik i General Electric Aviation, przyciągają wysokiej klasy specjalistów, inżynierów czy studentów kierunków technicznych z całej Polski. XEOS utworzy 600 nowych miejsc pracy. Już dziś w centrum zostało zatrudnionych około 70 osób. Są to głównie mechanicy oraz pracownicy, którzy w przyszłości zostaną mechanikami silników lotniczych, a także managerowie i pracownicy administracji (ok. 20 osób). Od maja do zespołu XEOS dołączą także inżynierowie. Proces rekrutacji trwa, a do inwestora codziennie zgłaszają się kolejne osoby zainteresowane pracą w centrum serwisowania i naprawy silników lotniczych w Środzie Śląskiej. W sumie do roku 2018 r. ma zostać zatrudnionych około 140 osób.

Zakład XEOS w Środzie Śląskiej powstanie w dwóch etapach

Budowa kompleksu w Środzie Śląskiej będzie odbywała się dwuetapowo. Planowany termin zakończenia pierwszego etapu i rozpoczęcia pracy centrum serwisowania i naprawy silników lotniczych XEOS w Środzie Śląskiej to druga połowa 2018 roku. Do tego czasu powstaną główne budynki biurowe oraz techniczno-operacyjne.

Do 2020 roku powstanie nowoczesna, wyposażona w najnowsze technologie, specjalistyczna komora do testowanie silników samolotowych. Jej konstrukcja i przygotowanie do pełnej operacyjności zajmie ok. 2 lat.

(jk) Fot. Xeos