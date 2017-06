NA TAKIE SPOTKANIE CZEKALI ŚREDZCY KIBICE

Na taki mecz czekali tej wiosny kibice - dużo walki, sześć bramek i pewne zwycięstwo Polonii Środa Śląska nad Energetykiem Siechnice.

Już od pierwszego gwizdka sędziego największe zagrożenie pod bramką gości stwarzał aktywny Krzysztof Naskręt, który w 3 minucie dochodzi do długiego podania do naszych obrońców i zostaje sfaulowany w polu karnym gości - jedenastkę pewnie wykorzystuje Kamil Liberek i od 4 minuty prowadziliśmy 1-0!



Energetyk rusza do odrabiania straty i kilka razy zakotłowało się pod naszą bramką, ale Janusz zachował do końca pierwszej połowy czyste konto. Początek drugiej połowy zaczynamy podobnie, jak spotkanie - w 48 minucie naszą akcję prawą stroną boiska strzałem za pola karnego celnym strzałem wykańcza Drączkowski, zdobywając pierwszą bramkę w seniorskich rozgrywkach!

Goście odpowiadają bramką w 60 minucie po składnej akcji, którą wykańcza Tomasz Sokół.



Zaczyna się walka o każdy centymetr boiska i momentami kości trzeszczały po obu stronach.

Trzecią bramkę zdobywamy w 75 minucie - wykonujemy rzut wolny i po wrzutce Kamila Liberka piłkę głową do siatki gości kieruje Krzysztof Naskręt, podsumowując bramką swój dobry występ w tym spotkaniu.



W 84 minucie podwyższamy prowadzenie - faulowany w polu karnym jest Marcin Antosiewicz, a rzut karny wykorzystuje ponownie Kamil Liberek.

Wynik ustala w 86 minucie Jakub Szatan pięknym strzałem za pola karnego. Całą akcję zainicjował Robert Dutko, który po wywalczeniu piłki pod naszym polem karnym rajdem przez całe boisko zaliczył asystę po trafieniu Jakuba Szatana.



Podsumowując, bardzo dobre spotkanie naszego zespołu który mimo osłabienia (za kartki pauzowali Mateusz Wójcik i Krzysztof Rożek) pewnie pokonał trzecią drużynę tabeli Energetyk Siechnice.

Za tydzień wybieramy się do Bierutowa na spotkanie z Widawą - niedziela, godz.16.00.

(rk) Polonia Środa Śl.

W przerwie meczu odbyła się licytacja piłek podpisanych przez zawodników klubów, które niedawno rozegrały sparingi w naszym mieście. Piłkę od GKS Katowice kupił kibic za kwotę 160 zł, natomiast podarowaną przez WKS Śląsk Wrocław wylicytowali działacze i członkowie MLKS Polonia Środa Śl., którzy zapłacili 500 zł.

Dochód z licytacji został przekazany na rzecz byłego zawodnika Polonii, Wiesława Fabiszewskiego (zakup protezy).

Mecz relacjonował i licytację poprowadził, Janusz Borowy. Wydarzenie zorganizowała średzka Polonia przy współudziale LZS Bukówek.

(red.) Fot. Wiktor Kalita

POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA - ENERGETYK SIECHNICE 5:1 (1:0)

WIĘCEJ ZDJĘĆ TUTAJ