UNIA PRZYGODY I NIEUSTANNE WĘDROWANIE NA WYPRAWIE

Unia Przygody 4x4 i autorki bloga Nieustanne Wędrowanie wyruszyli wspólnie na niedzielną przejażdżkę... Nie była ona jednak tak zwyczajna, jakby mogło się wydawać.

- 2 marca Unia Przygody 4x4 wraz z ekipą bloga http://nieustanne-wedrowanie.pl/ uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym przygotowanym przez Pawła Wronowskiego, który jest członkiem Unii - mówi Marcin Szkwarek, jeden z uczestników i autor zdjęć z wydarzenia.

Pierwszym celem podróżniczej kolumny był Młyn Zawadka. - Dzięki uprzejmości właścicieli, mogliśmy obejrzeć zarówno wnętrze młyna, jak i posłuchać ciekawej historii o urządzeniach tam się znajdujących - opowiada pan Marcin. - Następnie nasza kolumna wyruszyła do farmy wiatrowej pod Legnicą. Po krótkim postoju udaliśmy się do miejscowości Mściwojów, gdzie podziwiać można było ciekawą trasę edukacyjną oraz malownicze widoki z wieży. Po ognisku, przy zbiorniku wodnym, ruszyliśmy do Muzeum Gross Rosen znajdującym się w Rogoźnicy - podsumowuje uczestnik wyprawy.

Ostatnim punktem programu było wspólne zdjęcie pamiątkowe na wzgórzach niedaleko Rogoźnicy.



(rol.) Fot. Marcin Szkwarek

