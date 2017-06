NOWY SEZON I NOWE WYZWANIA PRZED NASZYMI “SKARBAMI”

W rundzie jesiennej piłkarska drużyna żeńska Polonia Skarby Środa Śląska uplasowała się na 6. miejscu tabeli. Jakie nastroje panują w zespole? Jak wyglądały treningi naszych zawodniczek? O przygotowaniach do nowego sezonu rozmawialiśmy ze Sławomirem Samcem-Talarem, trenerem drużyny.

Zeszły sezon drużyna Polonii Skarby Środa Śląska zakończyła na 6. miejscu w tabeli. Jakie są plany drużyny na nowy sezon?

Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Ponieważ generalnie mówi się o tym, że są drużyny, które swoją grą i umiejętnościami zdecydowanie odbiegają od pozostałych drużyn, wykazując się lepszą motoryką czy lepszym przygotowaniem technicznym, pojawiają się głosy o podzieleniu tabeli na dwie grupy. Po połączeniu grup Wschód i Zachód zwycięskie drużyny będą walczyły o awans do II ligi, a drużyny, które zajęły miejsce od V będą z kolei walczyły w grupie spadkowej. Patrząc na poziom rozegranych w minionym sezonie spotkań, śmiało można powiedzieć, że w obu grupach jest bardzo duża rozbieżność między drużynami. Jeśli chodzi o nasz zespół, to moim zdaniem jesteśmy pośrodku tabeli. I w niejednym, rozegranym przez nas meczu pokazaliśmy, że nie mamy się czego wstydzić.

Biorąc pod uwagę, że dziewczyny tworzą drużynę od niedawna, uplasowanie się pośrodku tabeli można uznać za duże osiągnięcie.

Zdecydowanie tak. Myślę, że dziewczyny zrozumiały, że liczy się gra zespołowa, a nie gra poszczególnych jednostek. Zrozumiały również podstawowe zagadnienia taktyczne, ich filozofię i grę w grupie. Oprócz pracy typowo technicznej z piłkami, dziewczyny uczą się na boisku myśleć, przewidywać wydarzenia i dzięki temu otwierają się na widzenie piłki nożnej poza typowo teoretycznym. W pewnym sensie nie można nic przyspieszyć. Tak naprawdę dopiero z kolejnymi spotkaniami i rozegranymi meczami, nabieramy doświadczenia, a dziewczyny stają się bardziej dojrzalsze. Dlatego potrzeba więcej czasu, aby umiejętności posiadane przez nasze zawodniczki zaowocowały w kolejnych spotkaniach, doprowadzając do rozgrywania jeszcze lepszych spotkań, jeszcze lepszych widowisk i mamy nadzieję, że i zwycięstw.

Podczas poprzedniej rundy momentami widoczny był jeszcze brak zgrania między dziewczynami, pojawiały się niedokładne podania. Czy można powiedzieć, że połączone drużyny tworzą już jeden, zgrany zespół?

Nie ukrywam, że kwestia scalenia dwóch różnych drużyn spędzała nam sen z powiek. Nie do końca wiedzieliśmy, czy takie połączenie się sprawdzi. Na szczęście dziewczyny zżyły się ze sobą i współpracują. Wydaje mi się, że nasze zawodniczki zrozumiały, że tylko wspólną pracą jesteśmy w stanie coś osiągnąć, że są zależne od siebie. Każda para nóg się przyda, stąd dziewczyny mają do siebie duży szacunek. Można powiedzieć, że te starsze dziewczyny weszły do drużyny na zasadzie koleżanek, a nie starszych pań, które trzeba szanować. Przykładem może być Kasia Bachowska czy Justyna Staszczyk, które od samego początku pomagają w każdym aspekcie. Zawsze są do dyspozycji drużyny, zawsze też chętnie ją wspierają. Myślę, że połączenie obu zespołów bardzo dobrze funkcjonuje.

Po zakończeniu sezonu wspominałeś, że potrzeba jeszcze dużo pracy. Jak wygląda sytuacja teraz? Czy przez okres zimowy trenowaliście?

Trenowaliśmy na zasadzie bardziej roztrenowania. Po zakończonym sezonie skupiliśmy się bardziej na radości i zabawie z piłką. Na tym, żeby podtrzymać to, czego dziewczyny nauczyły się podczas intensywnej pracy. Na pewno trzeba jeszcze zwrócić uwagę na pracę nad techniką. Jest tu dużo do poprawy. Można powiedzieć, że w każdym aspekcie ABC piłkarskiego nasze zawodniczki mają braki. Ale jak mówiłem wcześniej, najważniejszy jest fundament, czyli to, że dziewczyny chętnie się uczą i są zaangażowane. I na tym moim zdaniem każdy trener powinien opierać swoją pracę, czy to w grupach młodzieżowych, czy to w drużynach bardziej doświadczonych.

Na co kładziecie nacisk szykując się do kolejnych meczów?

Zdecydowanie okres I fazy wprowadzającej przed sezonem, to ćwiczenia mające na celu podbudowę motoryczną, ćwiczenia stabilizujące, wzmacniające mięśnie głębokie. Liczę, że to poskutkuje w rundzie rewanżowej brakiem kontuzji. Teraz skupiamy się nad pracą z piłką, doskonalimy to, co szwankowało w sezonie czyli dokładność podań, a także wszystkie aspekty związane z prowadzeniem piłki.

Czy to znaczy, że zaskoczycie swoich kibiców?

Na pewno. Może także prezencją, bo drużyna otrzymała nowe stroje. Zapraszamy na mecze. Nasi najwierniejsi kibice już nieraz dowiedli, że są dwunastym zawodnikiem. Jest ich bardzo wielu i żywiołowo reagują na to, co dzieje się na boisku. Dzięki temu dziewczynom gra się znacznie pewniej i przyjemniej.

Czego Wam życzyć?

Przede wszystkim tego, co jest najważniejsze zarówno w sporcie amatorskim, jaki i zawodowym - jak najmniej kontuzji. Bo jeśli nie będzie kontuzji, a drużyna będzie w pełnym składzie, to tylko cieszyć się i mieć nadzieję, że nasza praca przyniesie dużo fantastycznych akcji i okazji do bramek. A wiadomo, że jak będą bramki, to będzie i satysfakcja. Oczywiście każdej drużynie potrzebne jest również zdrowie i zapał. Oby nam tego nie zabrakło, a dziewczyny nadal rozwijały swoją pasję.

Rozmawiała Iza Szczygieł Fot. Facebook

Najbliższy mecz drużyna Polonia Skarby Środa Śląska rozegra na wyjeździe w sobotę, 8 kwietnia o godzinie 10 na stadionie Polar we Wrocławiu. Tym razem przeciwniczkami średzkiej drużyny piłki nożnej będzie drużyna 1KS Ślęza Wrocław.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.