W TYM SPOTKANIU GÓROWALI PAŁASZEWSKI I DZIATKIWEICZ

W ubiegłą sobotę (1 kwietnia) zakończył się, ostatni w tym sezonie, mecz III Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn. Niestety, nasi zawodnicy zakończyli spotkanie z TKS Korona Trzebnica przegraną 22:31.

Mecz zapowiadał się niezwykle emocjonująco, gdyż do 14 minuty to nasi szczypiorniści rządzili na boisku. Jednak w drużynie przeciwnej nie do zatrzymania był zawodnik z numerem 7 Grzeszczyk Łukasz, który zdobył dla swojej drużyny 7 bramek i to głównie jego akcje pozwoliły Trzebnicy utrzymać przewagę, której Środa Śląska nie potrafiła odrobić.

Niemniej jednak świetnie spisali się nasi zawodnicy: Grzegorz Pałaszewski, który zdobył w spotkaniu 8 bramek oraz Radosław Dziatkiewicz, który zanotował 6 trafień, w tym dwa bardzo efektowne rzuty. Ponadto na liście strzelców znaleźli się: Domański Grzegorz (1 bramka), Berezowski Piotr (2), Demczuk Artur (1), Łuka Łukasz (2) oraz Janusz Arkadiusz (2). W meczu zagrali również: Artur Łuka, Konrad Groszek i Krzysztof Jakubczyk.

Wszystkim zawodnikom KS Środa Śląska dziękujemy za emocje, których dostarczyli nam w tym sezonie, a kibicom za doping, który mobilizował do walki! Z niecierpliwością czekamy na kolejne mecze w nowym sezonie.



Do zobaczenia!

(cd) Fot. Wiktor Kalita