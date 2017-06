OBEJRZYJ "PASJĘ" - WSPOMÓŻ ALEPPO

W Cyfrowym Kinie w Środzie Śląskiej 11 kwietnia o godz. 18:30 odbędzie się pokaz filmu „Pasja” w reżyserii Mela Gibsona. Pokaz wyjątkowy, bo wspierający ofiary wojny w Syrii.

Pokaz filmu ma charakter duszpasterski, wpisuje się w wydarzenia Wielkiego Tygodnia w Kościele Katolickim. O jego wyjątkowości świadczy również wymiar charytatywny i wsparcie dla akcji „Dar dla Aleppo”. Środa Śląska przyłącza się w ten sposób do akcji zainicjowanej przez abp. Józefa Kupnego, metropolitę wrocławskiego. Pokazy „Pasji” z przeznaczeniem na ten cel odbędą się w 14 miejscowościach Dolnego Śląska i są jedną z możliwości włączenia się w pomoc Syryjczykom.

Całkowity dochód z biletów zostanie przekazany na konto akcji. Celem jest zebranie funduszy, które pokryją koszt remontu oddziału szpitalnego zbombardowanej placówki w syryjskim Aleppo i wyposażenia go w sprzęt medyczny.Bilety do nabycia w kasach kina w cenie 10 zł. Miejsca można zarezerwować również na stronie internetowej Domu Kultury w Środzie Śląskiej.

Przy wejściu na salę będzie dodatkowo przeprowadzona zbiórka publiczna do puszek na wspomniany wyżej cel.

Rezerwacja biletów



Pokazy filmowe organizują: Gość Niedzielny archidiecezji wrocławskiej, Fundacja Vide et Crede oraz lokalne samorządy i instytucje kultury.



"Dar dla Aleppo" to inicjatywa zapoczątkowana przez kościoły chrześcijańskie Dolnego Śląska, mająca na celu pomoc zniszczonemu działaniami wojennymi Aleppo. Odpowiadając na Apel ofiar wojny w Syrii chcemy pomóc najbardziej pokrzywdzonym w wyniku strasznych prześladowań w Aleppo. To piękne miasto jest ciągle w wielkim kryzysie humanitarnym. Ludzie nie mają wody, prądu i jedzenia. Dzieci pozbawione są dostępu do edukacji. Panuje wysokie bezrobocie. Wyjątkowo trudna jest sytuacja chrześcijan w tym mieście. Kochani, Wielka prośba, pomóżmy! Bo „Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” (Papież Franciszek).





www.dardlaaleppo.pl.

(um)