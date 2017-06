TIR WJECHAŁ W BRAMĘ. UCIERPIAŁ OCHRONIARZ (raport policji)

W ciągu ostatnich dwóch tygodni średzka policja odnotowała 174 interwencje. W tym czasie zatrzymano trzy osoby poszukiwane, a także cztery osoby do wytrzeźwienia. W jakich akacjach brali udział policjanci?

Rodzinny spór o auto

28 marca w Środzie Śląskiej policjanci interweniowali wobec osób - członków rodziny, które nie mogły dojść do porozumienia co do prawa korzystania z samochodu, będącego ich współwłasnością. Osoby zostały pouczone o możliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej.

Zaczepiał klientów w sklepie

Tego samego dnia tuż przed godziną 19. w jednym ze sklepów na terenie gminy Udanin policjanci interweniowali wobec mężczyzny, który zaczepiał w sklepie klientów. Mężczyzna nie chciał opuścić sklepu. Po wylegitymowaniu został odwieziony przez policjantów do miejsca zamieszkania.

Spał na cudzej posesji

Po godzinie 22. do KPP w Środzie Śl. wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie, który śpi na jednej z posesji na terenie gminy Środa Śląskiej. Przybyli na miejsce policjanci wylegitymowali mężczyznę, który jak się okazało po sprawdzeniu w systemie policyjnym, był poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Środzie Śl. celem ustalenia miejsca pobytu do celów prawnych. Po zakończeniu czynności przez policjantów44-latek został zwolniony do domu.

Tir wjechał w bramę

29 marca dyżurny KPP w Środzie Śl. został powiadomiony, że na terenie jednej z firm kierujący tirem uderzył w bramę, która następnie uderzyła 62-letniego pracownika ochrony.

- Mężczyzna stracił przytomność i został przewieziony do szpitala we Wrocławiu, gdzie po opatrzeniu został zwolniony – informuje o zdarzeniu st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy KPP w Środzie Śląskiej.

O zaistniałym zdarzeniu powiadomiono Państwową Inspekcję Pracy. Kierowca tira został ukarany mandatem karnym.

Kierował pojazdem bez uprawnień

Trzeciego kwietnia podczas patrolu na terenie gminy Miękinia średzcy policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę. Kierujący samochodem marki Volkswagen prowadził pojazd pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów na okres trzech lat. Po zakończeniu czynności przez policjantów, mężczyzna został zwolniony.

Policyjne statystyki...

W okresie od 27 marca do 05 kwietnia średzcy policjanci uczestniczyli w 174 interwencjach. W tym czasie na drogach doszło do 2 wypadków i 1 kolizji. Policjanci ujęli siedem osób na gorącym uczynku i trzy osoby poszukiwane. W tym czasie na komisariat doprowadzono cztery osoby do wytrzeźwienia. Zatrzymano również dwóch nietrzeźwych kierowców.



(isz), Fot. isz