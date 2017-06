PRZEGRANY MECZ POLONII SKARBY ZE ŚLĘZĄ WROCŁAW

W sobotę na wyjeździe żeńska drużyna piłki nożnej Polonia Skarby Środa Śląska odniosła pierwszą porażkę w tej rundzie. 22 kwietnia przed zawodniczkami kolejny mecz. Tym razem na własnym boisku.

W sobotę, 8 kwietnia, o godzinie 10 na stadionie Polar we Wrocławiu drużyna Polonia Skarby Środa Śląska zmierzyła się z wrocławskim zespołem Ślęza Wrocław. Oba zespoły po raz pierwszy spotkały się 17 września w Środzie Śląskiej. Wówczas wyrównany i niezwykle emocjonujący mecz zakończył się wysokim remisem 4:4. Tym razem spotkanie zakończyło się wynikiem korzystnym dla wrocławskiej drużyny, która już w pierwszych minutach meczu narzuciła tempo gry, zdobywając w pierwszej połowie dwie decydujące bramki.

- Drużyna Ślęzy przewyższała nas w każdym aspekcie abecadła piłkarskiego, tzn. ogólnie zawodniczki miały lepsze przygotowanie techniczne - szybsze operowanie piłką na jeden i dwa kontakty, lepszą grę jeden na jeden. Zawodniczki były szybsze i bardziej zdecydowane, a przy tym były agresywne. Widać było również, że bardziej zależy im na zwycięstwie. Byliśmy mało zdecydowani, a nasza gra była bardzo przewidywalna, zbyt wolna, bez praktycznie jednej akcji w pierwszej połowie. Generalnie zostaliśmy zdominowani przez gospodarzy – opowiada o meczu trener naszej drużyny Sławomir Samiec-Talar.

Za mało zdecydowania

Choć w drugiej połowie nasze zawodniczki podjęły walkę i stworzyły sytuacje podbramkowe, mecz ze Ślęzą zakończył się wynikiem niekorzystnym dla średzkiej drużyny 2:0.

- W drugiej połowie zagrał już inny zespół. Zaczęliśmy śmielej atakować, grać szybciej i stworzyliśmy kilka sytuacji do strzelania gola. Niestety zabrakło skuteczności. My po dobrym meczu z Azs-em chyba za szybko uwierzyliśmy, że drużyny, które są na podobnym miejscu w tabeli powinniśmy ograć na stojąco. To dobra lekcja na przyszłość i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski z tego meczu – podsumowuje spotkanie trener drużyny.

Już 22 kwietnia na własnym boisku drużyna Polonia Skarby Środa Śląska podejmie zespół Kolektyw Radwanice.

(isz), Fot. K. Dutko Bachowska