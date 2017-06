WKRÓTCE WYBORY SOŁTYSA W CESARZOWICACH

19 kwietnia br. (środa) o godz. 18.00, w świetlicy wiejskiej w Cesarzowicach, odbędzie się zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia przedterminowych wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Do udziału w zebraniu uprawnieni są wszyscy stali mieszkańcy sołectwa Cesarzowice, wpisani do rejestru wyborców, prowadzonego przez burmistrza Środy Śląskiej, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miejskiej.

Rejestr jest do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej.

(um)