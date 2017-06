KOLIZJA DROGOWA I WYPADEK DROGOWY, CZY ISTNIEJE RÓŻNICA?

W ostatnim czasie, głównie w związku ze zdarzeniem, w którym uczestniczyła pani premier Beata Szydło, w mediach pojawiło się wiele komentarzy na temat zagadnień związanych z kwestią wypadków i kolizji drogowych.

W życiu codziennym często posługujemy się terminem kolizji oraz wypadku drogowego zamiennie, nie zdając sobie sprawy z tego, że w sensie prawnym są to dwie różne sprawy, które wiążą się z innymi konsekwencjami prawymi. Poniżej parę słów celem uporządkowania i wyjaśnienia wskazanych kwestii z punktu widzenia prawniczego.

KOLIZJA DROGOWA, A WYPADEK DROGOWY

Każde zdarzenie drogowe, jak np. zderzenie dwóch samochodów, zderzenie samochodu z rowerzystą, czy też potrącenie pieszego, w sensie prawnym może być zakwalifikowane jako kolizja, bądź wypadek drogowy. Decydujące dla kwalifikacji prawnej danego zdarzenia drogowego jest to, czy w jego wyniku przynajmniej jeden z uczestników doznał obrażeń ciała skutkujących naruszeniem jego normalnego funkcjonowania na okres powyżej 7 dni. Jeżeli tak, mamy do czynienia z wypadkiem drogowym, zaś jeżeli żadna osoba nie doznała takich obrażeń to mamy do czynienia z kolizją drogową.

Jednocześnie podać należy, że 7 dniowy okres zwolnienia chorobowego z pracy czy też tygodniowy pobyt w szpitalu nie jest tożsamy ze stwierdzeniem, że obrażenia odniesione w zdarzeniu drogowym naruszyły normalne funkcjonowanie organizmu na okres powyżej 7 dni. Może zdarzyć się sytuacja, gdzie pomimo tego, że osoba, która ucierpiała w wyniku wypadku otrzymała zwolnienie chorobowe z pracy na okres np. 14 dni, jednocześnie nie doznała tak poważnych obrażeń. W tym miejscu należy podkreślić, że stopień doznanych obrażeń uczestnika danego zdarzenia drogowego powinien być zbadany przez biegłego lekarza.

RÓŻNICE MIĘDZY KOLIZJĄ, A WYPADKIEM DROGOWYM

Jeżeli sprawa zostanie zakwalifikowana jako kolizja, to stanowi ona jedynie wykroczenie. Sprawca zdarzenia będzie odpowiadał wtedy zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń oraz zgodnie z procedurą opisaną w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Wiele spraw tego typu, czyli głównie drobnych stłuczek, kończy się już na miejscu zdarzenia, gdzie policja karze mandatem karnym sprawcę wypadku. Jeżeli sprawca kolizji nie chce przyjąć mandatu, Policja kieruje do właściwego Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie przeciwko sprawcy kolizji.

Jeżeli jednak przynajmniej jeden z uczestników doznał poważniejszych obrażeń, jak np. złamanie kości, urazy wewnętrzne ciała, wtedy sprawca danego wypadku popełnia przestępstwo i podlega przepisom kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego. Wtedy sprawa może zakończyć się nawet skierowaniem do właściwego sądu aktu oskarżenia przeciwko sprawcy zdarzenia. Zgodnie z kodeksem karnym spowodowanie wypadku drogowego jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast za spowodowanie wypadku drogowego w wyniku, którego inna osoba ponosi śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu może grozić kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPOWODOWANIE WYPADKU

Żeby przypisać komuś winę za spowodowanie wypadku drogowego należy wykazać, że naruszył on zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, tzn. np. poruszał się z prędkością większą niż administracyjnie dopuszczalna na danym odcinku drogi, nie zachował szczególnej ostrożności i niedostatecznie obserwował przedpole jazdy zbliżając się do przejścia dla pieszych oraz że jego nieprawidłowa jazda spowodowała u innej osoby obrażenia ciała, które zaburzyły jego normalne funkcjonowanie na okres dłuższy niż 7 dni, a zatem że między jednym i drugim istnieje związek przyczynowo-skutkowy.

W praktyce ruchu drogowego, wbrew pozorom, rzadko zdarzają się sytuację, w których tylko jeden z uczestników wypadku ponosi winę za jego zaistnienie. Najczęściej każdy z uczestników wypadku w jakiś sposób naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przykład: Kierowca prowadzący Opla Astrę jechał wprawdzie 70km/h w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, jednak drugi kierujący samochodem Audi A3 wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił mu pierwszeństwa i doszło do zderzenia obu pojazdów.

Wtedy do organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze tj. policji, bądź prokuratury należy przeprowadzenie postępowania dowodowego i zbadanie, zachowanie którego z uczestników zdarzenia było bezpośrednią i główną przyczyną wypadku. Często policja i prokuratura w tego typu sprawach posiłkują się opiniami biegłych z zakresu ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych, którzy poprzez analizę śladów z miejsca zdarzenia, jak również uszkodzeń pojazdów, dokonując stosownych obliczeń przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych, próbują odtworzyć przebieg wypadku, jak również prędkość pojazdów, tor ruchu, wzajemne ich usytuowanie w chwili wypadku.

Niezależnie od tego czy zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa, czy jako wypadek drogowy, osoba poszkodowana, bądź też w przypadku wypadków śmiertelnych, rodzina osoby poszkodowanej, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy zdarzenia.

Radca prawny Paweł Śmiałkowski

Adwokat Adam Gregorczyk

SGK Kancelarie we Wrocławiu



