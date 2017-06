PIŁKARSKIE NIESPODZIANKI - TO SIĘ DZIAŁO!

Trzeba przyznać, że miniony piłkarski weekend, był emocjonujący. Na boiskach nie brakowało walki, dramaturgii i zaskakujących rozstrzygnięć...

Podopieczni Mirosława Draczkowskiego - drużyna średzkiej Polonii, udała się w daleki wyjazd do Bierutowa, na spotkanie z tamtejsza Widawą. Mimo sporej różnicy w tabeli nie był to łatwy mecz dla polonistów. Gospodarze ustawili się bardzo defensywnie - praktycznie całą drużyną bronili dostępu do własnej bramki, wyprowadzając co jakiś czas bardzo groźne kontry, po których bywało gorąco pod bramką Karola Janusza.

Długo utrzymywał się wynik bezbramkowy w tym spotkaniu i dopiero w 72 minucie, po szybkiej akcji polonistów Mateusz Wójcik ładnym strzałem z okolicy 15m wyprowadził Polonię na prowadzenie 1-0! Gospodarze po stracie bramki próbowali odrobić straty i stawiali wszystko na jedna kartę, ale odniosło to odwrotne skutki, ponieważ w 88min drugą bramkę dla Polonii strzelił pozyskany z Odry Malczyce ,Krystian Gawora i średzianie odnieśli zasłużone zwycięstwo, dopisując do swojego dorobku kolejne 3 oczka.



W klasie A na pewno nikt się nie spodziewał takiego wyniku w Kostomłotach, gdzie miejscowy MKS podejmował lidera rozgrywek Parasol Wrocław. Wrocławianie przez całe spotkanie posiadali inicjatywę, kreowali grę, ale to MKS strzelał bramki... Schowani za podwójną gardą gospodarze skutecznie odpierali ataki Parasola i czekali cierpliwie na swoje okazje... Z bardzo dobrej strony pokazał się grający trener MKS-u Paweł Strożek, który strzelił w tym spotkaniu 2 bramki. Kolejne 2 dołożył będący w wybornej formie strzeleckiej Marek Skrzypiec i MKS wysoko ograł Parasol 4-0!



Bardzo ważne spotkanie odbyło się w Ciechowie, gdzie LKS podejmował rozpędzonego Mechanika Brzezinę. Dla ciechowian była to idealna szansa żeby przełamać kryzys i wyjść na prostą. Mimo niezłego spotkania w wykonaniu gospodarzy, którzy stworzyli naprawdę sporą ilość sytuacji, niestety nie udało się zdobyć jakichkolwiek punktów. Nie można myśleć także o punktach jak nie wykorzystuje się 2 rzutów karnych w jednym spotkaniu! Swoje sytuacje natomiast wykorzystali goście z Brzeziny, zwyciężając w tym spotkaniu 4-1 i jednocześnie odnosząc 6-ligowe zwycięstwo z rzędu!

Pewne zwycięstwo odnieśli Zjednoczeni Szczepanów, którzy wysoko ograli słabo spisujący się w tej rundzie LZS Osiek 5-1.

Bardzo ważne punkty za walkower z Bumerangiem zainkasowała Odra Malczyce, która tym samym oddaliła się od strefy spadkowej na 6 kroków...



W klasie B emocji nie brakowało. W hicie kolejki, gdzie w Jastrzębcach miejscowa Pogoń podejmowała Błękitnych Chwalimierz - do przerwy prowadzili goście z Chwalimierza 1-0. Gdy po przerwie dołożyli drugą bramkę, wydawało się, że mecz jest już rozstrzygnięty, ale gospodarze zerwali się do odrabiania strat. Postawili wszystko na jedną kartę i zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść zwyciężając 3-2! Decydującą bramkę w ostatniej akcji meczu strzelił Patryk Lisek!

Po tym zwycięstwie jastrzębianie tracą do lidera z Brzeziny 4pkt, a do drugiej Miękini 2pkt.

Po 10 zwycięstwach z rzędu, punkty stracił lider rozgrywek Mechanik II Brzezina, który wybrał się do Malczyc na mecz z Tęczą Kwietno. Pierwsza cios zadała Tęcza, która w 9min objęła prowadzenie. Do remisu goście doprowadzili w okolicach 25min i do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie... Ciekawostką jest, że ostatni mecz, w którym Mechanik stracił punkty, to spotkanie właśnie z Tęczą Kwietno w rundzie jesiennej (0-1).

Pewne wysokie zwycięstwo odniósł Orzeł z Bukówek, który nie rezygnuje z walki o najwyższe cele, tym razem Orły odprawiły z kwitkiem Tęczę Pisarzowice 6-2.

(az) Fot. Błękitni Chwalimierz