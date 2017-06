21 OCHOTNIKÓW UKOŃCZYŁO PODSTAWOWY KURS OSP

Wczoraj zakończył się kurs podstawowy strażaków ratowników OSP, w którym udział wzięło 25 słuchaczy. 21 z nich ukończyło kurs z wynikiem pozytywnym i już od dziś może brać czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

21 ochotników przystąpiło wczoraj w Komendzie Powiatowej PSP w Środzie Śl. do części praktycznej egzaminu podstawowego strażaków ratowników OSP. Wszyscy zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym.

Za nimi część teoretyczna realizowana metodą nauczania na odległość poprzez Platformę Edukacyjną dla jednostek OSP/PSP.

- Po zaliczeniu 80% testów na platformie edukacyjnej, kandydaci przystępują do egzaminu teoretycznego. Jego pozytywne zaliczenie skutkuje przejściem do części praktycznej realizowanej popołudniami od poniedziałku do piątku oraz od rana w soboty w Komendzie PSP w Środzie Śl – opowiada o kursie podstawowym sekc. Andrzej Kaznowski z Sekcji Operacyjno-Szkoleniowej KP PSP w Środzie Śl.

Uczestniczenie w 80% zajęć praktycznych uprawnia uczestników kursu do przystąpienia do egzaminu praktycznego. Jak dodaje sekc. Andrzej Kaznowski, pierwszy i najważniejszy egzamin podstawowy strażaków ratowników OSP, skupia w sobie kilka dotychczas przeprowadzanych osobno kursów – kurs podstawowy, kurs ratownictwa technicznego, a także elementy działań przeciwpowodziowych i ratownictwa wodnego. Dzięki pozytywnie zaliczonemu egzaminowi podstawowemu ochotnicy nabywają uprawnienia do czynnego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Uprawnienia w dniu wczorajszym zdobyli ochotnicy z jednostek:

- OSP Bukówek (sześć osób),

- OSP Brodno (pięć osób),

- OSP Udanin (cztery osoby),

- OSP Kostomłoty (cztery osoby),

- OSP Starówka-Wrocław (jedna osoba),

- OSP Krzydlina Wielka (jedna osoba).

Już 22 kwietnia do egzaminu przystąpi następna grupa 22 ochotników z terenu naszego powiatu.

Strażakom, którzy ukończyli kurs gratulujemy i życzymy tyle samo powrotów co wyjazdów.

(isz), Fot. OSP Bukówek, OSP Brodno